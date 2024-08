John McGuiness Menukar Roda Dua untuk Balapan Truk

John McGuinness akan menjadi pembalap tamu saat berkompetisi di Kejuaraan Balap Truk Inggris akhir pekan ini.

Legenda Isle of Man TT akan menukar balapan roda dua dengan truk pada 10-11 Agustus di Donington Park, dalam acara yang disebut 'Convoy in the Park'.

McGuinness akan tampil dalam perlombaan pendukung, International Truck Prix, yang menggunakan Scania.

Pria berusia 52 tahun itu dijadwalkan tampil dalam empat balapan dalam dua hari.

McGuinness kembali setelah berkompetisi di Kejuaraan Balap Truk Inggris tahun lalu.

"Saya sudah menonton sedikit di YouTube, ada sedikit yang terjadi," katanya tahun lalu.

"Kadang-kadang cukup agresif."

Ia membeli truknya sendiri yang membuka pintu dan, sebagai orang yang tidak pernah menolak tawaran balapan, ia mendapati dirinya berkompetisi di acara tahun 2023.

Akhir pekan ini, pemenang Isle of Man TT 23 kali itu kembali lagi.

Mesin raksasa yang digunakan dalam Kejuaraan Balap Truk Inggris berbobot lebih dari lima ton.

Dengan tenaga 1000bhp, itu adalah sebuah tontonan yang benar-benar unik.