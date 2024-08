Michael Dunlop membela penyelenggara Manx GP di tengah gangguan jadwal “lingkaran setan”

Michael Dunlop telah membela penyelenggara Manx Grand Prix atas banyaknya perubahan jadwal karena gangguan cuaca buruk.

Sebagian besar GP Manx 2024 sangat terpengaruh oleh cuaca buruk, dengan latihan dari Senin hingga Rabu dibatalkan sepenuhnya, sementara sesi malam pada Kamis dan Jumat juga dibatalkan.

Dengan insiden bendera merah Sabtu lalu pada perlombaan Junior Manx GP yang diikuti oleh memburuknya cuaca, serta dibatalkannya rencana hari Minggu karena hujan, mayoritas perlombaan telah berlangsung pada Senin 26 Agustus.

Akibatnya, semua balapan mengalami pemotongan putaran agar semua kontes dapat terlaksana.

Perubahan jadwal yang terus-menerus telah menuai sejumlah kritik, tetapi pemenang Isle of Man TT 29 kali Dunlop telah membela keputusan yang dibuat oleh Clerk of the Course Gary Thompson minggu ini.

Dunlop mengatakan kepada Manx Radio bahwa tidak ada pilihan selain memotong putaran untuk memastikan tuntutan balapan terpenuhi, tetapi mencatat bahwa orang yang sama yang mengeluh tentang keterbatasan lari akan menjadi orang yang sama yang akan bersuara jika terjadi insiden serius.

“Semua orang mengeluh tentang balapan, jadi mereka harus memotong putaran agar semua balapan bisa berlangsung,” katanya.

"Jadi, ini lingkaran setan. Tidak ada jalan tengah yang menyenangkan. Mereka melakukan yang terbaik dengan peralatan yang mereka miliki. Jadi, saya tidak melihat masalah.

“Ini sebenarnya bukan minggu yang sulit, jelas ada kritik yang datang karenanya.

"Namun, anak-anak yang menangis karena balapan harus diadakan adalah mereka yang akan menangis jika ada yang terluka.

"Saya rasa Gary sudah melakukan banyak hal dengan baik dan saya rasa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cuaca, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap acaranya.

“Cukup sederhana. Jika seseorang terluka karena kebodohan, situasinya akan lebih buruk, jadi menurut saya dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan.”

Dua pembalap - Chris Moffitt dan Wayne Axon - berada dalam kondisi serius di rumah sakit setelah insiden terpisah pada balapan Junior Manx GP Sabtu lalu.

Pembalap Irlandia Louis O'Regan tewas dalam insiden pada hari pembukaan latihan pada Minggu 18 Agustus.

Kredit gambar: Manx Grand Prix Press