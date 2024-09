Veteran Armoy Road Races meninggal setelah kecelakaan balap

Dave Suddes, seorang veteran Armoy Road Races, meninggal setelah kecelakaan.

"Dengan penuh kesedihan saya mengetahui meninggalnya teman saya Dave Suddes setelah sebuah insiden di East Fortune pada akhir pekan," tulis Bill Kennedy, mantan Clerk of the Course di Armoy, di media sosial.

“Dave telah berlomba di Armoy selama beberapa tahun sekarang dan mensponsori perlombaan 300ss selama 3 tahun terakhir.

“Dave adalah pria yang sangat murah hati dan baik hati yang membantu banyak pengendara dan tim selama bertahun-tahun, dia memiliki BDS Motorcycles dan hidup untuk balapannya.

“Dia pasti akan dirindukan di paddock oleh banyak teman-temannya.

“Belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk istrinya Amanda, anak-anaknya Stephanie, Jonathan dan Chris, stafnya di BDS Motorcycles dan semua temannya Dave, kalian akan sangat dirindukan.”

Oliver's Mount, sirkuit balap jalan raya di Scarborough, juga mengonfirmasi: “Dengan berat hati kami mengumumkan meninggalnya Dave Suddes.

“Belasungkawa kepada istrinya Amanda, anak-anak Stephanie, Jonathan & Chris, staf di BDS Motorcycles dan semua teman-temannya.

“Dave telah melakukan banyak hal untuk membantu banyak orang melalui bengkel BDS Motorcycles miliknya dan akan sangat dirindukan di paddock kami.”