Channing Tatum di Lokasi Syuting Film Isle of Man TT Saat Pekan Balapan

Proses syuting film Isle of Man TT terbaru sudah dimulai setelah aktor Channing Tatum terlihat di paddock.

Film baru dari Amazon MGM Studios ini diproduseri oleh Tatum dan Brad Pitt, dengan Reid Carolin sebagai sutradara.

Bintang Hollywood itu terlihat berjalan melalui paddock pada hari pertama IoMTT 2026, yang berlangsung pada hari Senin (25 Mei).

Ada juga cuplikan Tatum duduk di atas BMW dengan pakaian balap lengkap dan helm Shoei.

Ini bukan pertama kali kita melihat artis terbesar Hollywood berada di acara balap besar dan terlibat secara tidak langsung, karena sebelumnya Pitt juga melakukan shooting di Silverstone pada akhir pekan GP Inggris dalam proses pembuatan film F1 yang meledak di Box Office.

Berbicara tentang film TT terbaru pada bulan April lalu, Paul Phillips, kepala motorsport di departemen perusahaan, mengatakan: “TT memiliki kisah luar biasa untuk diceritakan, dan yang membuat ini begitu otentik adalah bahwa pengambilan gambar dimulai di acara itu sendiri - menangkap lingkungan nyata, dengan suasana nyata, dan dengan latar belakang Pulau Man.”

“Jangkauan proyek seperti ini jauh melampaui motorsport. Ini menciptakan peluang baru bagi Isle of Man dan kesempatan untuk menghubungkan TT, dan tempat yang memungkinkan penyelenggaraannya, dengan audiens yang sama sekali baru di seluruh dunia.”

Meskipun para penonton akan terus memperhatikan proses syuting film baru tersebut, hari pertama balapan jalan raya yang ikonik itu dibayangi oleh insiden besar yang menyebabkan satu pembalap dan delapan penonton dirawat di rumah sakit.

Insiden tersebut terjadi di Parliament Square, dan setelah penyelidikan oleh penyelenggara TT, dikonfirmasi bahwa para penggemar tidak akan lagi dapat menonton balapan dari bagian lintasan tersebut untuk sisa acara.

Hal ini dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan sebelumnya hari ini, di mana para pejabat TT juga mengatakan bahwa pembalap yang terlibat bersama dengan enam dari delapan penonton telah dipulangkan dari rumah sakit. Dua penonton lainnya masih menjalani perawatan.

