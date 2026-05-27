Isle of Man TT 2026: Dunlop Tercepat di Qualifying 1 Superpole

Hasil dari sesi kualifikasi pertama di Isle of Man TT 2026 pada 26 Mei.

Michael Dunlop, 2026 Isle of Man TT, Superbike. Credit: Isle of Man TT.
Michael Dunlop, 2026 Isle of Man TT, Superbike. Credit: Isle of Man TT.
© Isle of Man TT
Add as a preferred source

Hasil dari sesi Qualifying 1 Isle of Man TT 2026 setelah sesi pertama untuk kelas Supersport dan Sportbike.

Ryan dan Callum Crowe memimpin sesi kualifikasi Sidecar yang dipersingkat pada hari Selasa, finis di depan Peter Founds dan Jevan Walmsley, serta Ben Birchall dan Mark Wilkes yang melengkapi tiga besar.

Sesi latihan dipersingkat akibat bendera merah dikibarkan karena kecelakaan di tikungan Brandish yang melibatkan Maria Costello dan Shaun Parker.

Costello mengalami cedera kepala dan Parker mengalami cedera kaki dan lengan, tetapi keduanya dilaporkan sadar sebelum dibawa ke Rumah Sakit Noble dengan ambulans.

Isle of Man TT 2026 - Sidecar - Hasil Qualifying 1

PosDuetTimMotorLaptime (mph)
1Ryan Crowe/Callum CroweOpul/KelpropertiesLCR Honda118.224
2Peter Founds/Jevan WalmsleyMarin Motorspot/AWB EngineeringLCR Honda113.553
3Ben Birchall/Mark Wilkes  112.969
4Lee Crawford/Scott HardieTeam Arc/SJH Bodyworks/Pro Industrial RoofingLCR Kawasaki111.932
5Kieran Clarke/Andrew JohnsonEddys Moto TadcasterCES Yamaha110.884
6George Holden/Jake LowtherBarnes RacingLCR Honda110.047
7John Holden/Philip HydeCarl Cox Motorsport 109.966
8Todd Ellis/Emmanuelle ClementBrookland Sand & Aggregates 108.054
9Stephen Kershaw/Rhys GibbonsExpress Tyres/Quattro GroupLCR Honda107.569
10James Saunders/Robert CoppockHomechoice Flooring SpecialistLCR Yamaha107.370
11Carl Fenwick/Jake RobertsC R Fenwick CommercialsShelbourne Yamaha106.134
12Daryl Gibson/Sarah StokoeDeva Maintenance Services Ltd/GDM Maintenance & Fabrications Services LtdCES KTM105.818
13Renzo van der Donckt/Vale van der DoncktDepestel Moving and Logistics/Christiaens PrefabbetonLCR Suzuki105.399
14Robert Dawson/Matthew SimsDawson Classic MotorcyclesLCR Honda104.853
15Wayne Lockey/Matthew RostronWatsonian Sidecars/Dirty WeekenderLCR Honda104.784
16Lewis Blackstock/Oscar LawrenceDAO/Dave Holden RacingLCR Yamaha104.405
17Wiggert Kranenburg/Kevin KoelschEckarts TraininglagerCES Yamaha102.788
18Rob Handcock/Basil BevanRJ Contracting (Environmental)/Mirror MirrorShelbourne Suzuki102.158
19Alun Thomas/Andrew SigsworthThe Steel Shop/TriboticsIreson Honda101.903
20Derek Lynch/Anthony McDonnellEclipse Racing/TCQ Construction/Baileys Garage 33.287

Supersport/Sportbike

Michael Dunlop memimpin sesi kualifikasi pembuka untuk kelas Supersport, mencatatkan waktu lebih cepat 2 mph dari Josh Brookes yang berada di posisi kedua. Peter Hickman melengkapi tiga besar, dan Dean Harrison tidak mencatatkan waktu setelah mengalami masalah dengan pembatas kecepatan di Honda CBR600RR.

Di kelas Sportbike, Paul Jordan memimpin sesi tersebut di depan Jamie Coward dan Mike Browne. Jordan adalah satu-satunya pembalap yang menembus batas kecepatan 120 mph di sesi pembuka untuk kelas solo terkecil ini.

Isle of Man TT 2026 - Supersport - Hasil Qualifying 1

PosPembalapTimMotorLaptime (mph)
1Michael DunlopMD RacingDucati Panigale V2126.922
2Josh BrookesCarl Cox Motorsport/Uggly & Co RacingSuzuki GSX-R750124.271
3Peter HickmanSwan Racing/Trooper Triumph by PHR PerformanceTriumph Street Triple 765 RS123.584
4Ian Hutchinson  123.538
5Paul JordanJackson Racing by Prosper2Ducati Panigale V2123.455
6Mike BrowneRussell RacingYamaha R6123.182
7Nathan HarrisonH&H MotorcyclesHonda CBR600RR123.081
8Dominic HerbertsonKTS Triumph Factory RacingTriumph Street Triple 765 RS122.633
9Conor CumminsNorth Lincs ComponentsSuzuki GSX-R750121.609
10Michael Evans  121.267
11David JohnsonCD RacingKawasaki ZX-6R120.522
12Shaun Anderson  120.077
13Michael Russell  119.918
14Rhys HardistyCirrus Trading/GATC/Phil Anslow CoachesYamaha R6119.687
15Jamie Cringle  119.225
16Mitch ReesMilenco by Padgett's MotorcyclesHonda CBR600RR119.203
17Joe Yeardsley  118.565
18Timothee MonotMorbihan-Moto 118.520
19Pierre-Yves BianSwan Racing by PHR PerformanceTriumph Street Triple 765 RS118.321
20Erno KostamoZerowaste MotorsportDucati Panigale V2118.313

Sportbike

Isle of Man TT 2026 - Sportibike - Hasil Qualifying 1

PosPembalapTimMotorLaptime (mph)
1Paul JordanJackson Racing by Prosper2Aprilia RS 660120.208
2Jamie CowardMilenco by Padgett's MotorcyclesPaton S1-R119.199
3Mike BrowneMelbray/Laycock RacingPaton S1-R119.097
4Michael Evans  119.001
5Andrea MajolaMajo Road Racing Team by EAPaton S1-R118.018
6Michal DokoupilIndiracingAprilia RS 660117.643
7Stefano BonettiDucoli CorseAprilia RS 660116.776
8Dominic Herbertson  116.402
9David Johnson  116.144
10Peter HickmanSwan Racing by PHR PerformanceYamaha R7115.580
11Jonathan PerryObsession EngineeringAprilia RS 660114.371
12Chris MooreSilverstar Services/IHeat RacingKawasaki Z650113.861
13Francesco CuringaDelmo Racing TeamYamaha R7113.207
14Caomhan Canny  113.185
15Lewis Arrowsmith Aprilia RS 660113.000
16Shaun Anderson  112.556
17Toby ShannCowton Racing JW TrackdaysKawasaki Z650112.334
18Wayne BourgeaisWBRacing - Tourist Trophy ToursAprilia RS 660111.925
19Paul WilliamsLee Williams MotorsportSuzuki GSX-8R111.483
20James ChawkeRichard Latimer RacingAprilia RS 660111.469

Superbike/Superstock

Dean Harrison memimpin sesi Superbike dan Superstock, mencatatkan dua putaran di kisaran kecepatan 133 mph dengan Honda spesifikasi Superbike. Harrison juga berhasil melakukan satu putaran dengan motor Superstock-nya, mencatatkan waktu tercepat kelima di kelasnya.

Michael Dunlop hanya mengendarai Superbike-nya, mencatatkan waktu lebih lambat 3 mph dari Harrison tetapi finis tercepat kedua. Nathan Harrison melengkapi tiga besar untuk Superbike, yang hanya memiliki delapan pembalap yang mencatatkan waktu putaran.

Josh Brookes menjadi yang tercepat di antara para pembalap Superstock, di depan Peter Hickman dan Jamie Coward di tiga besar.

Isle of Man TT 2026 - Superbike - Hasil Qualifying 1

PosPembalapTimMotorLaptime (mph)
1Dean HarrisonHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R133.925
2Michael DunlopMD Racing/Hawk RacingHonda CBR1000RR-R130.341
3Nathan HarrisonH&H MotorcyclesHonda CBR1000RR-R130.010
4Ian HutchinsonTeam RSTBMW M1000 RR128.903
5David JohnsonPlatinum Club Kawasaki RacingKawasaki ZX-10RR128.275
6John McGuinnessHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R128.121
7Peter HickmanMonster Energy BMW MotorradBMW M1000 RR125.535
8Rob HodsonSMT RacingHonda CBR1000RR-R125.375

Superstock

Isle of Man TT 2026 - Superstock - Hasil Qualifying 1

PosPembalapTimMotorLaptime (mph)
1Josh BrookesDAO RacingHonda CBR1000RR-R130.197
2Peter HickmanMonster Energy 8Ten Racing BMW MotorradBMW M1000RR129.420
3Jamie CowardRapid Honda with DrivelifeHonda CBR1000RR-R128.702
4Dominic HerbertsonKTS RacingBMW M1000RR128.569
5Dean HarrisonHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R128.237
6Mike BrowneRussell RacingHonda CBR1000RR-R127.805
7Conor CumminsConrod MotorsportBMW M1000RR127.759
8Paul JordanJackson Racing by Prosper2Honda CBR1000RR-R127.634
9Julian TrummerSmith RacingBMW M1000RR126.532
10Michael EvansDafabet RacingHonda CBR1000RR-R125.764
11Michael SweeneyMJR RacingBMW M1000RR125.725
12Phillip CroweHandtrans/Nigel Appleyard/AgriwashBMW M1000RR125.710
13Brian McCormackRoadhouse MacauBMW M1000RR125.666
14Marcus SimpsonWH Racing powered by DynobikeHonda CBR1000RR-R125.480
15Shaun AndersonPenz 13BMW M1000RR125.362
16Maurizio BottalicoHandtrans/Nigel Appleyard/AgriwashBMW M1000RR124.261
17Jonathan PerryGordon Huxley RacingHonda CBR1000RR-R123.947
18Jamie Cringle  123.734
19Stefano BonettiDucoli CorseHonda CBR1000RR-R123.588
20Eddy FerreOptimark Road Racing TeamHonda CBR1000RR-R123.063

In this article

Isle of Man TT 2026: Dunlop Tercepat di Qualifying 1 Superpole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

Road Racing News
Isle of Man TT 2025: Hasil Balapan Hari Selasa
04/06/25
Isle of Man TT 2025 Superstock Race 1
Road Racing News
Marc Marquez dan Valentino Rossi Respect dengan Pembalap Isle of Man TT
03/06/25
Michael Dunlop, Valentino Rossi
Road Racing Results
Isle of Man TT 2025: Hasil Balapan Hari Senin
03/06/25
Davey Todd
Road Racing News
Peter Hickman Buka Suara setelah 'Tamparan' 140 mph di Isle of Man TT
02/06/25
Peter Hickman
Road Racing Results
Isle of Man TT 2025: Hasil Kualifikasi Hari Minggu
02/06/25
Dean Harrison
Road Racing Results
Isle of Man TT 2025: Hasil kualifikasi hari Rabu
29/05/25
Dean Harrison, Honda Racing, 2025 Isle of Man TT