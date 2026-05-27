Isle of Man TT 2026: Dunlop Tercepat di Qualifying 1 Superpole
Hasil dari sesi kualifikasi pertama di Isle of Man TT 2026 pada 26 Mei.
Hasil dari sesi Qualifying 1 Isle of Man TT 2026 setelah sesi pertama untuk kelas Supersport dan Sportbike.
Ryan dan Callum Crowe memimpin sesi kualifikasi Sidecar yang dipersingkat pada hari Selasa, finis di depan Peter Founds dan Jevan Walmsley, serta Ben Birchall dan Mark Wilkes yang melengkapi tiga besar.
Sesi latihan dipersingkat akibat bendera merah dikibarkan karena kecelakaan di tikungan Brandish yang melibatkan Maria Costello dan Shaun Parker.
Costello mengalami cedera kepala dan Parker mengalami cedera kaki dan lengan, tetapi keduanya dilaporkan sadar sebelum dibawa ke Rumah Sakit Noble dengan ambulans.
Isle of Man TT 2026 - Sidecar - Hasil Qualifying 1
|Pos
|Duet
|Tim
|Motor
|Laptime (mph)
|1
|Ryan Crowe/Callum Crowe
|Opul/Kelproperties
|LCR Honda
|118.224
|2
|Peter Founds/Jevan Walmsley
|Marin Motorspot/AWB Engineering
|LCR Honda
|113.553
|3
|Ben Birchall/Mark Wilkes
|112.969
|4
|Lee Crawford/Scott Hardie
|Team Arc/SJH Bodyworks/Pro Industrial Roofing
|LCR Kawasaki
|111.932
|5
|Kieran Clarke/Andrew Johnson
|Eddys Moto Tadcaster
|CES Yamaha
|110.884
|6
|George Holden/Jake Lowther
|Barnes Racing
|LCR Honda
|110.047
|7
|John Holden/Philip Hyde
|Carl Cox Motorsport
|109.966
|8
|Todd Ellis/Emmanuelle Clement
|Brookland Sand & Aggregates
|108.054
|9
|Stephen Kershaw/Rhys Gibbons
|Express Tyres/Quattro Group
|LCR Honda
|107.569
|10
|James Saunders/Robert Coppock
|Homechoice Flooring Specialist
|LCR Yamaha
|107.370
|11
|Carl Fenwick/Jake Roberts
|C R Fenwick Commercials
|Shelbourne Yamaha
|106.134
|12
|Daryl Gibson/Sarah Stokoe
|Deva Maintenance Services Ltd/GDM Maintenance & Fabrications Services Ltd
|CES KTM
|105.818
|13
|Renzo van der Donckt/Vale van der Donckt
|Depestel Moving and Logistics/Christiaens Prefabbeton
|LCR Suzuki
|105.399
|14
|Robert Dawson/Matthew Sims
|Dawson Classic Motorcycles
|LCR Honda
|104.853
|15
|Wayne Lockey/Matthew Rostron
|Watsonian Sidecars/Dirty Weekender
|LCR Honda
|104.784
|16
|Lewis Blackstock/Oscar Lawrence
|DAO/Dave Holden Racing
|LCR Yamaha
|104.405
|17
|Wiggert Kranenburg/Kevin Koelsch
|Eckarts Traininglager
|CES Yamaha
|102.788
|18
|Rob Handcock/Basil Bevan
|RJ Contracting (Environmental)/Mirror Mirror
|Shelbourne Suzuki
|102.158
|19
|Alun Thomas/Andrew Sigsworth
|The Steel Shop/Tribotics
|Ireson Honda
|101.903
|20
|Derek Lynch/Anthony McDonnell
|Eclipse Racing/TCQ Construction/Baileys Garage
|33.287
Supersport/Sportbike
Michael Dunlop memimpin sesi kualifikasi pembuka untuk kelas Supersport, mencatatkan waktu lebih cepat 2 mph dari Josh Brookes yang berada di posisi kedua. Peter Hickman melengkapi tiga besar, dan Dean Harrison tidak mencatatkan waktu setelah mengalami masalah dengan pembatas kecepatan di Honda CBR600RR.
Di kelas Sportbike, Paul Jordan memimpin sesi tersebut di depan Jamie Coward dan Mike Browne. Jordan adalah satu-satunya pembalap yang menembus batas kecepatan 120 mph di sesi pembuka untuk kelas solo terkecil ini.
Isle of Man TT 2026 - Supersport - Hasil Qualifying 1
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Motor
|Laptime (mph)
|1
|Michael Dunlop
|MD Racing
|Ducati Panigale V2
|126.922
|2
|Josh Brookes
|Carl Cox Motorsport/Uggly & Co Racing
|Suzuki GSX-R750
|124.271
|3
|Peter Hickman
|Swan Racing/Trooper Triumph by PHR Performance
|Triumph Street Triple 765 RS
|123.584
|4
|Ian Hutchinson
|123.538
|5
|Paul Jordan
|Jackson Racing by Prosper2
|Ducati Panigale V2
|123.455
|6
|Mike Browne
|Russell Racing
|Yamaha R6
|123.182
|7
|Nathan Harrison
|H&H Motorcycles
|Honda CBR600RR
|123.081
|8
|Dominic Herbertson
|KTS Triumph Factory Racing
|Triumph Street Triple 765 RS
|122.633
|9
|Conor Cummins
|North Lincs Components
|Suzuki GSX-R750
|121.609
|10
|Michael Evans
|121.267
|11
|David Johnson
|CD Racing
|Kawasaki ZX-6R
|120.522
|12
|Shaun Anderson
|120.077
|13
|Michael Russell
|119.918
|14
|Rhys Hardisty
|Cirrus Trading/GATC/Phil Anslow Coaches
|Yamaha R6
|119.687
|15
|Jamie Cringle
|119.225
|16
|Mitch Rees
|Milenco by Padgett's Motorcycles
|Honda CBR600RR
|119.203
|17
|Joe Yeardsley
|118.565
|18
|Timothee Monot
|Morbihan-Moto
|118.520
|19
|Pierre-Yves Bian
|Swan Racing by PHR Performance
|Triumph Street Triple 765 RS
|118.321
|20
|Erno Kostamo
|Zerowaste Motorsport
|Ducati Panigale V2
|118.313
Sportbike
Isle of Man TT 2026 - Sportibike - Hasil Qualifying 1
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Motor
|Laptime (mph)
|1
|Paul Jordan
|Jackson Racing by Prosper2
|Aprilia RS 660
|120.208
|2
|Jamie Coward
|Milenco by Padgett's Motorcycles
|Paton S1-R
|119.199
|3
|Mike Browne
|Melbray/Laycock Racing
|Paton S1-R
|119.097
|4
|Michael Evans
|119.001
|5
|Andrea Majola
|Majo Road Racing Team by EA
|Paton S1-R
|118.018
|6
|Michal Dokoupil
|Indiracing
|Aprilia RS 660
|117.643
|7
|Stefano Bonetti
|Ducoli Corse
|Aprilia RS 660
|116.776
|8
|Dominic Herbertson
|116.402
|9
|David Johnson
|116.144
|10
|Peter Hickman
|Swan Racing by PHR Performance
|Yamaha R7
|115.580
|11
|Jonathan Perry
|Obsession Engineering
|Aprilia RS 660
|114.371
|12
|Chris Moore
|Silverstar Services/IHeat Racing
|Kawasaki Z650
|113.861
|13
|Francesco Curinga
|Delmo Racing Team
|Yamaha R7
|113.207
|14
|Caomhan Canny
|113.185
|15
|Lewis Arrowsmith
|Aprilia RS 660
|113.000
|16
|Shaun Anderson
|112.556
|17
|Toby Shann
|Cowton Racing JW Trackdays
|Kawasaki Z650
|112.334
|18
|Wayne Bourgeais
|WBRacing - Tourist Trophy Tours
|Aprilia RS 660
|111.925
|19
|Paul Williams
|Lee Williams Motorsport
|Suzuki GSX-8R
|111.483
|20
|James Chawke
|Richard Latimer Racing
|Aprilia RS 660
|111.469
Superbike/Superstock
Dean Harrison memimpin sesi Superbike dan Superstock, mencatatkan dua putaran di kisaran kecepatan 133 mph dengan Honda spesifikasi Superbike. Harrison juga berhasil melakukan satu putaran dengan motor Superstock-nya, mencatatkan waktu tercepat kelima di kelasnya.
Michael Dunlop hanya mengendarai Superbike-nya, mencatatkan waktu lebih lambat 3 mph dari Harrison tetapi finis tercepat kedua. Nathan Harrison melengkapi tiga besar untuk Superbike, yang hanya memiliki delapan pembalap yang mencatatkan waktu putaran.
Josh Brookes menjadi yang tercepat di antara para pembalap Superstock, di depan Peter Hickman dan Jamie Coward di tiga besar.
Isle of Man TT 2026 - Superbike - Hasil Qualifying 1
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Motor
|Laptime (mph)
|1
|Dean Harrison
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|133.925
|2
|Michael Dunlop
|MD Racing/Hawk Racing
|Honda CBR1000RR-R
|130.341
|3
|Nathan Harrison
|H&H Motorcycles
|Honda CBR1000RR-R
|130.010
|4
|Ian Hutchinson
|Team RST
|BMW M1000 RR
|128.903
|5
|David Johnson
|Platinum Club Kawasaki Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|128.275
|6
|John McGuinness
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|128.121
|7
|Peter Hickman
|Monster Energy BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|125.535
|8
|Rob Hodson
|SMT Racing
|Honda CBR1000RR-R
|125.375
Superstock
Isle of Man TT 2026 - Superstock - Hasil Qualifying 1
|Pos
|Pembalap
|Tim
|Motor
|Laptime (mph)
|1
|Josh Brookes
|DAO Racing
|Honda CBR1000RR-R
|130.197
|2
|Peter Hickman
|Monster Energy 8Ten Racing BMW Motorrad
|BMW M1000RR
|129.420
|3
|Jamie Coward
|Rapid Honda with Drivelife
|Honda CBR1000RR-R
|128.702
|4
|Dominic Herbertson
|KTS Racing
|BMW M1000RR
|128.569
|5
|Dean Harrison
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|128.237
|6
|Mike Browne
|Russell Racing
|Honda CBR1000RR-R
|127.805
|7
|Conor Cummins
|Conrod Motorsport
|BMW M1000RR
|127.759
|8
|Paul Jordan
|Jackson Racing by Prosper2
|Honda CBR1000RR-R
|127.634
|9
|Julian Trummer
|Smith Racing
|BMW M1000RR
|126.532
|10
|Michael Evans
|Dafabet Racing
|Honda CBR1000RR-R
|125.764
|11
|Michael Sweeney
|MJR Racing
|BMW M1000RR
|125.725
|12
|Phillip Crowe
|Handtrans/Nigel Appleyard/Agriwash
|BMW M1000RR
|125.710
|13
|Brian McCormack
|Roadhouse Macau
|BMW M1000RR
|125.666
|14
|Marcus Simpson
|WH Racing powered by Dynobike
|Honda CBR1000RR-R
|125.480
|15
|Shaun Anderson
|Penz 13
|BMW M1000RR
|125.362
|16
|Maurizio Bottalico
|Handtrans/Nigel Appleyard/Agriwash
|BMW M1000RR
|124.261
|17
|Jonathan Perry
|Gordon Huxley Racing
|Honda CBR1000RR-R
|123.947
|18
|Jamie Cringle
|123.734
|19
|Stefano Bonetti
|Ducoli Corse
|Honda CBR1000RR-R
|123.588
|20
|Eddy Ferre
|Optimark Road Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|123.063