Apakah ini Susunan Rookie Terkuat dalam Sejarah WorldSBK?

Meskipun ini hanya opini, line-up rookie WorldSBK 2023 bisa dibilang yang paling kuat dari tahun-tahun sebelumnya.

Akan ada enam rookie yang ambil bagian pada pembukaan musim bulan depan di Phillip Island, lima di antaranya telah memenangkan gelar dunia atau meraih kemenangan di beberapa kejuaraan paling kompetitif di dunia.

Danilo Petrucci

Dimulai dengan nama terbesar dalam daftar ini, Petrucci telah bergabung dengan WorldSBK bersama Ducati setelah menjadi runner-up di musim debutnya di MotoAmerica dari Jake Gagne.

Pemenang balapan MotoGP dua kali dan pemenang tahap Reli Dakar, Petrucci membawa lebih banyak pengalaman balap daripada sebagian besar grid.

Xavi Fores menunjukkan bahwa mesin Barni Spark Ducati dapat mencapai hasil yang baik pada tahun 2022, sehingga ada antisipasi besar untuk Petrucci melakukan hal besar.

Pembalap Italia itu akan memiliki Panigale V4 R baru setelah Ducati memperkenalkan model terbarunya sebagai pengganti motor 2019.

Berjuang untuk sepuluh besar segera harus menjadi tujuan Petrucci sebelum mengubahnya menjadi lima besar dan podium potensial.

Harapkan Petrucci untuk menjadi pesaing utama untuk penghargaan Best Independent Rider of the year, sementara juga mendorong orang-orang seperti Michael Ruben Rinaldi dan Axel Bassani , yang akan menggunakan mesin serupa.

Remy Gardner

Penambahan nama besar dan menarik lainnya di WorldSBK, Gardner tiba setelah musim rookie yang mengecewakan di MotoGP.

Tapi meski dicoret oleh Tech 3 KTM meski membawa mereka gelar Moto2 hanya beberapa bulan sebelumnya, Gardner telah bergabung dengan salah satu tim terbaik di grid di GRT Yamaha.

Seperti yang telah kita lihat dari Garrett Gerloff di musim-musim terakhir, tim satelit Yamaha memiliki segalanya untuk menantang kemenangan balapan, dan meskipun itu mungkin terlalu jauh bagi Gardner sebagai rookie, pembalap Australia itu seharusnya jauh lebih kompetitif. WorldSBK daripada dia di MotoGP.

Mirip dengan Petrucci, Gardner adalah pembalap yang diharapkan menantang untuk hasil besar dan gelar Independent Riders.

Dominique Aegerter

Juara WorldSSP back-to-back akan berbagi garasi dengan Gardner di tim all-rookie di GRT Yamaha.

Setelah memenangkan gelar Supersport berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Kenan Sofuoglu, Aegerter pindah ke kelas utama dengan ekspektasi tinggi diletakkan di pundaknya.

Sementara Gardner adalah tambahan nama besar, performa Aegerter baru-baru ini sejak 2021 kemungkinan akan memberikan tantangan serius bagi Gardner dan semua pembalap tim satelit.

Bradley Ray

Setelah kampanye BSB yang sulit dengan Suzuki dan BMW belakangan ini, Ray dan Rich Energy OMG Racing Yamaha adalah pertandingan yang dibuat di surga tahun lalu.

Ray dominan sepanjang tahun dan akhirnya memenangkan gelar BSB perdananya dengan balapan tersisa.

Pembalap Inggris itu akan membalap untuk Motoxracing Yamaha di WorldSBK, tim yang menikmati beberapa hasil positif bersama Roberto Tamburini.

Dan sementara pembalap Italia itu melakukan pekerjaan yang solid untuk tim, bakat Ray akan membuatnya membawa tim maju, mirip dengan Petrucci di Barni Ducati.

Ray mungkin butuh waktu untuk menemukan perbedaan WorldSBK, sebelum sepuluh besar yang konsisten kemungkinan akan berujung pada kampanye yang sukses.

Lorenzo Baldassari

Mantan pebalap Moto2 itu adalah penantang kejuaraan yang mengejutkan bagi Aegerter tahun lalu, dan meskipun pebalap Swiss itu menikmati kesuksesan yang jauh lebih besar dalam hal kemenangan balapan, Baldassarri adalah penantang yang selalu hadir untuk Aegerter.

Seperti Gardner, Aegerter dan Ray, Baldassarri juga melangkah ke WorldSBK bersama Yamaha dan bisa menjadi kuda hitam untuk mengecewakan pebalap GRT dan Ray ketika datang ke rookie top Yamaha.

Setelah dikaitkan dengan kursi MotoGP beberapa musim lalu, Baldassarri kembali ke performa terbaiknya di mesin Supersport setelah beberapa tahun yang sulit di Moto2.

Jika pebalap Italia itu bisa kembali menunjukkan level performa yang kuat dan bertarung dengan sepuluh pebalap teratas maka dia bisa menjadi penantang untuk kursi pabrikan.