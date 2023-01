Disebut Amatir, Carrasco Balik Mengkritik Bautista

Alvaro Bautista, yang mengendarai Panigale V4 R menjelang musim pertahanan gelar WorldSBK, terlibat momen canggung saat dengan cepat mendekati mantan juara World Supersport 300 Anda Carrasco dan jatuh di Tikungan 1 pada tes privat di Sirkuit Jerez.

Pembalap Ducati itu adalah salah satu pembalap paling impresif selama tes pembukaan tahun 2023 karena ia finis dalam jarak sepersepuluh dari Toprak Razgatlioglu pada kedua hari tersebut.

Namun, komentar yang dibuat dari Bautista setelah insiden hari pertama mereka membuat Carrasco berpikir bahwa serangan pribadi telah dilakukan padanya.

Berbicara kepada Speedweek.com, Bautista merasa Carrasco seharusnya tidak berkendara bersamaan dengan pengendara Superbike, melainkan dengan 'amatir'.

Carrasco tidak menahan diri untuk menjawabnya saat dia balik mengkritik juara dunia WorldSBK bertahan.

Dalam pernyataan yang memberatkan di akun media sosialnya, Carrasco menyinggung Bautista membuat pernyataan seperti itu karena 'Saya perempuan'.

Pembalap Spanyol itu berkata: "Anda mengatakan amatir karena saya seorang wanita? Juara dunia, saya melihat papan [pit] Anda di garis finis dan saya tahu Anda akan datang.

“Antara T1 dan T2, saya menoleh untuk melihat ketika kamu akan lewat dan melihat kamu jatuh… Jadi jangan bicara omong kosong.”

Kata-kata Bautista tampaknya tidak berbahaya, faktanya, pembalap Ducati itu hanya menunjuk Carrasco yang jauh tertinggal dibandingkan dengan semua pembalap WorldSBK.

Waktu putaran terbaik Carrasco adalah lebih dari sepuluh detik di atas pembalap WorldSBK lainnya.

Lo de amatir lo dadu porque soy mujer?? Campeón del Mundo, vi tu pizza en la line de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me push en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas. @19Bautista pic.twitter.com/Zf2DtHCYfH