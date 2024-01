FOTO: Pata Yamaha Prometeon Luncurkan Livery WorldSBK 2024

Pata Yamaha Prometeon telah memamerkan livery WorldSBK 2024 untuk juara dunia enam kali Jonathan Rea dan Andrea Locatelli.

Rea datang dari Kawasaki, menggantikan Toprak Razgatlioglu yang pindah ke BMW, dalam upayanya mengejar titel ketujuh.

Berikut ini adalah foto pertama Rea dengan seragam dan motor biru khas Yamaha.

Jonathan Rea, Pata Prometeon Yamaha

Yamaha YZF-R1 #65, Jonathan Rea

Sementara itu, Locatelli memasuki tahun keempatnya bersama tim dan masih mencari kemenangan WorldSBK pertamanya.

Rea mengatakan setelah tes Jerez pekan ini: “Perasaan saya dengan R1 sangat bagus.

“Sejak pertama kali saya mengendarai motor pada bulan November tahun lalu, saya merasa nyaman.

"Saya bisa merasakan kekuatan motor dan beberapa area yang perlu kami kerjakan. Tes ini lebih ke tentang melanjutkan apa yang kami lakukan November lalu, mencoba banyak hal untuk diuji.

"Saya berpikir kami kesulitan untuk membuat banyak kemajuan pada Hari 1 karena kami mencoba begitu banyak item di beberapa bidang utama. Tapi tadi malam, ketika mereka [teknisi] duduk, mereka dapat memeriksa semua data dan benar-benar memahami jalan ke depan.

"Pagi ini, saya langsung merasa hebat. Kami telah melakukan banyak hal positif, kami telah belajar banyak, dan kami senang dengan kemajuan dan temuan yang kami miliki untuk pindah ke Portugal.”