Lecuona Dinyatakan Tidak Fit setelah Kecelakaan FP3

Iker Lecuona tidak bisa turun di kualifikasi Superpole dan Race 1 WorldSBK Belanda di Assen setelah kecelakaan besar di FP3.

Lecuona mengalami kecelakaan di akhir Latihan Bebas 3 yang basah, sebelum mencari bantuan medis untuk memindahkannya dari sirkuit.

Lecuona suffered his accident at the very end of a wet Free Practice 3, before seeking medical help to move him away from the circuit.

Kondisi menjadi kacau pada hari Jumat karena angin kencang, tetapi dengan hujan yang semakin deras menjelang FP3, Honda melihat kondisi sulit ini sebagai peluang untuk memperbaiki peruntungan mereka.

Tapi brand Jepang itu kini harus mengandalkan Xavi Vierge, Tarran Mackenzie, dan Adam Norrodin, setelah mantan pebalap MotoGP itu dinyatakan tidak fit.

Lecuona awalnya dibawa ke Medical Center untuk pemeriksaan sebelum diperiksa ulang sebelum sesi Superpole, setelah mengalami cedera lutut kanan.

Setelah pemeriksaan medis, pembalap Spanyol itu dinyatakan tidak fit untuk aksi hari Sabtu karena nyeri lutut dan gangguan fungsional pada lutut kanannya.

Partisipasi pebalap tim HRC pada hari Minggu akan ditentukan menjelang sesi pemanasan besok.