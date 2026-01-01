Razgatlioglu Sudah Memprediksi Bulega sebagai Rival Utamanya di 2025

Musim World Superbike 2025 adalah tentang Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega, yang membawa pertarungan gelar sampai balapan terakhir musim, yang pertama sejak 2014.

Setelah mendominasi musim 2024, di mana ia memastikan gelar meski absen enam balapan karena cedera, tahun 2025 jauh lebih ketat dengan Bulega muncul sebagai penantang utama.

Pertrungan antara Razgatlioglu dan Bulega di 2025 kurang lebih sama intensitasnya dengan tahun 2021, saat pembalap Turki itu meruntuhkan dominasi Jonathan Rea.

Sulit untuk membandingkan mana yang lebih sengit di antara kedua musim, terlebih di kedua musim tersebut hanya 13 poin memisahkan dua pembalap teratas. Namun, dinamika kedua musim tersebut jauh berbeda.

Saat Rea dan Razgatlioglu secara teratur pergi ke bar di trek pada tahun 2021, Razgatlioglu dan Bulega hanya benar-benar bertarung dalam jarak dekat pada tiga putaran pada tahun 2025: Portimao, Aragon, dan Jerez, pertarungan keduanya juga tidak berlangsung terlalu lama.

Kedua pembalap justru saling bergantian mendominasi akhir pekan, dengan momentum terus berayun di setiap putaran.

Bulega jauh lebih kuat di Phillip Island, Assen, Cremona, dan Jerez. Sementara itu Razgatlioglu lebih perkasa di Misano, Donington, Most, Balaton, Magny-Cours, dan Estoril.

Secara total, Razgatlioglu dan Bulega finis 1-2 pada 27 dari 36 balapan di musim 2025. Sementara itu, sementara itu pada tahun 2021 saat nama-nama seperti Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi, Tom Sykes, dan Michael van der Mark sesekali menggangu pertarungan Razgatlioglu-Rea.

Oleh karena itu, bisa dibilang Bulega muncul sebagai rival seimbang bagi Razgatlioglu di 2025, sesuatu yang sudah diprediksi pembalap Turki itu.

"Saya pikir Bulega sangat kuat setiap akhir pekan balapan," kata Razgatlioglu kepada WorldSBK.com. “Sepertinya dia adalah Juara Dunia berikutnya.

“Tahun lalu [2024] kami tidak banyak bertarung dengannya, tetapi tahun ini setiap akhir pekan balapan kami bertarung dengannya. Dia meningkat pesat, Ducati meningkat pesat.

“Saya berharap karena musim lalu adalah musim pertama baginya, musim rookie - dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tahun ini, saya berharap dia datang lebih kuat.

“Dia memulai dengan sangat kuat - oke, Assen baginya bukan akhir pekan yang baik; tetapi, setelah Assen dia selalu berada di atas.

“Tahun ini kami melakukan balapan yang sangat bagus bersama, terutama di Portimao dan juga Aragon juga sangat istimewa, kami bertarung dengannya.”

Kedua pembbalap akan mengambil langkah karier yang berbeda di 2026, Razgatlioglu pindah ke MotoGP dengan Pramac Yamaha, sedangkan Bulega bertahan di World Superbike bersama Aruba.it Ducati.

