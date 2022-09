Paddock F1 Mengheningkan Cipta untuk Ratu Elizabeth II Jelang FP1

Kegiatan tersebut dilakukan pada Jumat siang, sesaat sebelum sesi Latihan pertama di akhir pekan untuk memberi penghormatan terakhir pada Yang Terhormat Ratu Elizabeth II yang tutup usia Kamis (8/9) malam.

Meskipun banyak olahraga telah ditunda di Inggris, termasuk Premier League, F1 GP Italia di Monza akan tetap dilanjutkan. Paddock F1 memberikan penghormatan dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk Ratu yang dapat Anda saksikan di bawah.

Formula One pays its respect with a minute’s silence to mark the passing of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/G7KaVAiZVW