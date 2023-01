F1 Menjadi Bagian Dinasti Olahraga Paling Mahal Versi Forbes

Liberty Media, yang memiliki F1 sebagai salah satu portofolio olahraganya, bernilai $21 miliar (Rp 314.7 triliun) yang lebih mahal dari konglomerasi pemilik Arsenal, Liverpool, atau bahkan Manchester United.

Formula 1 sendiri bernilai $17,1 miliar (Rp 256.3 triliun).

10 dinasti olahraga paling berharga versi Forbes

1. Liberty Media (Formula 1, Atlanta Braves, Drone Racing League, Meyer Shank Racing) – $20,8 miliar

2. Kroenke Sports & Entertainment (Arsenal FC, Denver Nuggets, Colorado Rapids) – $12,75 miliar

3. Jerry Jones (Dallas Cowboys, The Star) – $11,32 miliar

4. Fenway Sports Group (Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins) – $10,4 miliar

5. Madison Square Garden Sports (New York Knicks, New York Rangers) – $9,17 miliar

6. The Kraft Group (New England Patriots, New England Revolution) – $7,94 miliar

7. Yankee Global Enterprises (New York Yankees) – $7,64 miliar

8. Glazer Family (Manchester United, Tampa Bay Buccaneers) – $7,53 miliar

9. Paul G. Allen Trust (Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers) – $7,41 miliar

10. Maple Leaf Sports & Entertainment (Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, Toronto FC) – $6,42 miliar

Explained: New rules for F1 2023 season Video of Explained: New rules for F1 2023 season

Forbes menulis: “Kerajaan olahraga Liberty Media, senilai $21 miliar, berada di puncak. Dipimpin oleh miliarder John Malone, aset olahraga utama Liberty balap mobil Formula Satu (nilai perusahaan: $17,1 miliar) dan tim MLB Atlanta Braves ($2,1 miliar).

“Formula Satu memiliki 2022 yang luar biasa, dengan rata- rata 1,21 juta pemirsa di seluruh keluarga jaringan ESPN, rekor tertinggi untuk serial tersebut, dan menandatangani kontrak televisi baru pada bulan Juni dilaporkan bernilai setidaknya $75 juta setahun, 15 kali lipat dari kesepakatan sebelumnya.

“Tidak heran Sovereign Wealth Fund Arab Saudi mempertimbangkan untuk mengakuisisi Formula Satu seharga $20 miliar tahun lalu, menurut Bloomberg.”

Tawaran yang dilaporkan dari Arab Saudi telah menyebabkan kegemparan di F1.

Mohammed Ben Sulayem, presiden FIA, telah dikritik oleh F1 karena melibatkan dirinya dalam masalah ini dalam serangkaian tweet.

Ben Sulayem juga menjadi pusat kontroversi yang berpotensi mengizinkan tim baru masuk ke F1 untuk 2026.

Secara terpisah, The Times melaporkan bahwa presiden FIA membuat pernyataan seksis di situs pribadi lama.