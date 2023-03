Angela Cullen Tidak Lagi Menjadi Fisioterapis Hamilton

"Selama tujuh tahun terakhir Angela selalu berada di sisi saya, mendorong saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya," ujar Lewis Hamilton di akun sosial medianya.

"Saya seorang atlet yang lebih kuat dan orang yang lebih baik karena dia. Jadi hari ini saya harap Anda akan bergabung dengan saya dalam mendoakan yang terbaik untuknya saat dia mengambil langkah selanjutnya untuk mengejar mimpinya. Terima kasih untuk semuanya Ang, saya tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang ada di masa depan untukmu."

Cullen worked as the physiotherapist and assistant to the Mercedes driver. They share matching tattoos saying "loyalty". Cullen has earned a reputation as among Hamilton's closest and most important confidants.

Cullen bekerja sebagai fisioterapis dan asisten Hamilton, keduanya bahkan memiliki tato yang serasi bertuliskan "loyalty". Cullen telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu orang kepercayaan Hamilton yang paling dekat dan paling penting.

Hamilton sebelumnya menjelaskan pentingnya dia: "Orang pasti tidak akan memahaminya, tentu saja, karena mereka melihatnya dari kejauhan, tetapi dia telah menjadi salah satu hal terbesar yang terjadi pada saya dalam hidup saya.

“Saya beruntung bisa bekerja dengan banyak orang… dan dia adalah satu-satunya wanita pekerja keras yang pernah saya temui.

“Dia fokus, tanpa pamrih, dan dia membuat akhir pekan saya damai. Setiap hari saya bangun, jam berapa pun, dia selalu positif – tidak pernah satu hari pun dia negatif, jadi itu sangat, sangat penting.

“Saya pikir penting dalam hidup untuk menempatkan orang-orang positif di sekitar Anda. Anda tidak bisa bergaul dengan beban mati, Anda tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik dan mengangkat Anda saat Anda sedang terpuruk.

"Kamu harus berada di sekitar orang yang bisa melakukan itu untukmu, dan dia salah satunya."

Hamilton menuju Grand Prix Saudi Arabia tanpa Cullen, dan itu menambah kesengsaraan juara dunia tujuh kali menyusul awal musim yang sulit lainnya bagi Mercedes.