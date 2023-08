Haas Pertahankan Hulkenberg dan Magnussen untuk Musim 2024

Berbeda dari Hulkenberg yang sudah mengantungi kontrak Haas F1 untuk 2024, ada sedikit tanya soal Magnussen yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.

“Saya pikir dapat dikatakan bahwa kami memiliki pasangan pembalap yang sangat solid musim ini di Formula 1 dan pada akhirnya tidak ada alasan untuk mengubahnya ke depan,” komentar Guenther Steiner, Kepala Tim, Tim F1 MoneyGram Haas.

