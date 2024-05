Red Bull Ajukan Kontrak ke Perez, Hanya Satu Tahun

Red Bull have offered a new contract to keep Sergio Perez but have rejected his counter-offer, according to reports from Mexico.

Sergio Perez tampil mengesankan sejauh musim ini, setelah memasuki 2024 di bawah pengawasan ketat untuk mempertahankan kursi kedua Red Bull.

Kontrak Perez berakhir tahun ini dan Red Bull tahu kursi pembalap Meksiko itu diinginkan oleh banyak pembalap bertalenta di grid.

Namun penampilan Perez - setidaknya pada tujuh balapan awal - telah meyakinkan Red Bull untuk mempertahankannya, meski hanya untuk 2025.

Red Bull memberi Perez kontrak satu tahun untuk 2025, seperti dilaporkan oleh Fox Sports Mexico.

Tapi Perez mengirimkan tawaran balik untuk durasi dua tahun, yang ditolak oleh Red Bull.

“Tim sudah memiliki kontraknya, durasinya satu tahun,” menurut laporan dari negara asal Perez.

“Mereka menawarkannya kepada Checo dan dia berkata 'mmm, kita harus meninjaunya'...

“Pengacara Checo sedang dalam proses tersebut, namun Checo mengajukan proposal selama dua tahun dan Red Bull langsung menolaknya.”

Namun, kesepakatan tersebut belum berakhir. Kesepakatan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun dengan opsi untuk tahun kedua.

Team Principal Red Bull Christian Horner tampak sangat berhati-hati saat membahas masa depan Perez setelah F1 GP Emilia-Romagna.

“Seluruh pasar pengemudi sedang bergerak dan kami tahu persis di mana kami berada dan apa pilihan kami,” kata Horner.

“Pada waktu yang tepat bagi kami, kami akan mengambil keputusan mengenai masa depan.

Horner ditanya mengenai negosiasi kontrak dengan Perez, dan dia menjawab: “Checo adalah orang yang sangat lugas dalam menghadapinya, jadi saya tidak berharap hal itu menjadi masalah.”

Perez telah mengamankan empat podium musim ini, finis kedua saat Verstappen memenangkan Grand Prix, memberikan hasil impian bagi tim.