Vettel Menanyakan Kemungkinan Comeback F1 dengan Red Bull

Helmut Marko mengungkapkan bahwa Sebastian Vettel "berulang kali menanyakan" soal situasi kursi Red Bull.

Vettel sebelumnya mundur dari F1 di akhir 2022 setelah dua musim yang mengecewakan bersama Aston Martin.

Meski sudah pensiun dari olahraga tersebut, Vettel dikaitkan dengan kemungkinan comeback.

Audi disebut sebagai opsi mengingat mereka mencari pembalap Jerman, sebelum akhirnya mengambil Nico Hulkenberg.

Namun tingkat daya saing Audi - dan fakta bahwa mereka baru masuk ke F1 pada 2026 - kemungkinan besar tidak menarik minat Vettel.

Namun sepertinya Vettel akan melakukan comeback jika bersama Red Bull.

Dalam wawancara dengan Formel1.de, Marko mengklaim Vettel menyatakan minatnya untuk menggantikan Sergio Perez.

“[Vettel] telah berulang kali bertanya kepada kami, tapi menurut saya tidak menyenangkan baginya untuk mengemudi di samping Max Verstappen,” kata Marko.

"Jika saya mendapat informasi yang benar, dia sepertinya bergerak ke arah Porsche dan balapan ketahanan. Saya pikir itu akan menjadi langkah yang sangat bagus untuknya."

Red Bull tampaknya akan mempertahankan Perez, dengan beberapa laporan mengatakan kontrak akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan.

Perez telah bersama tim sejak 2021, bertindak sebagai pembalap pendukung yang solid untuk Max Verstappen.

Namun Red Bull perlu waspada mengingat performa McLaren dan Ferrari yang membaik pada awal musim 2024.

Sejak pensiun, Vettel telah beberapa kali tampil di paddock F1, terakhir di Imola saat ia memimpin penghormatan kepada Ayrton Senna dan mengendarai salah satu mobil juara dunia tiga kali itu jelang Grand Prix Emilia Romagna.

Berbicara kepada media termasuk Crash.net di Imola, Vettel menjelaskan mengapa dia masih puas dengan keputusannya untuk pensiun.

“Saya sangat merindukan sebagian besarnya… Namun saya tidak bangun di pagi hari merindukan momen-momen di podium ketika orang-orang meneriakkan nama Anda,” tambahnya.

“Saya pikir saya cukup realistis tentang kehidupan dan mencoba menghadapi tantangan baru. Saya puas dan ada banyak hal yang saya lewatkan, tetapi banyak hal yang tidak saya rindukan. Itu adalah keputusan yang sulit ketika saya melakukannya tetapi, ya, saya sedang berpikir untuk kembali dan saya tahu sebelumnya bahwa saya akan melakukannya. Namun pada akhirnya tidak ada yang berubah jadi saya masih sangat senang dengan keputusan saya.”