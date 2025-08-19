Bos Tim Rival Membela Leclerc atas Rekor yang Tidak Diinginkannya

CEO McLaren, Zak Brown, membela Charles Leclerc atas rasio konversi pole dengan kemenangan terburuk di F1.

Leclerc telah gagal mengonversi 22 dari 27 pole position-nya di F1 menjadi kemenangan sejak 2019.

Ini berarti ia hanya memenangkan lima balapan dari pole position, jika dihitung dalam persentase menjadi hanya 18,5 persen.

Namun, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan konversi pole Leclerc bukanlah kesalahannya.

Leclerc acap kali dijegal oleh mobil yang terlalu keras pada ban, atau keputusan strategi yang buruk di dinding pit.

Berbicara kepada Racer, Brown yakin rasio kemenangan Leclerc yang buruk dari posisi pole "sesuatu yang merugikannya".

"Karena ada statistik lain dari [Charles Leclerc], yang sangat saya kagumi, yang belum banyak memenangkan balapan dari posisi pole, dan saya rasa dia bukan faktor penentunya," ujarnya kepada Racer.

"Saya pikir begitu hebatnya dia dalam satu putaran dan mungkin bisa membawa mobil melakukan putaran yang kecepatan balapannya tidak sempurna. Jadi, itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk meremehkannya. Saya pikir dia sangat berbakat.

"Tapi maksud saya adalah narasi yang bagus, dan ketika narasi itu hilang, tidak ada yang seperti itu, rasanya seperti penariknya selalu ada di halaman belakang. Dan saya pikir Lando berada di posisi yang bagus."

Charles Leclerc and Lando Norris

Komentar Brown muncul dalam konteks pencapaian impresif Lando Norris dari posisi pole.

Norris telah memenangkan empat dari lima balapan terakhirnya dari posisi pole, menempatkannya hanya selangkah lagi dari Oscar Piastri di puncak klasemen pembalap F1.

Namun, pembalap Inggris itu memiliki rekor panjang sebelum musim ini di mana ia gagal mempertahankan keunggulan dari posisi pole.

Tujuh balapan pertama Norris di F1 dari posisi pole - termasuk Sprint Race di Brasil - ia kehilangan keunggulan di lap pertama.

Ia akhirnya mematahkan rekor ini di Grand Prix Singapura 2024, mempertahankan keunggulan hingga Tikungan 1.

Sebelum membela Leclerc, Brown berkata: "Saya pikir Lando setahun yang lalu mungkin akan lebih kritis terhadap dirinya sendiri [setelah kualifikasi di Hungaria].

"Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi, tidak, saya pikir itu mirip dengan statistik dia tidak bisa menang dari pole position.

"Sekarang setelah dia memenangkan empat atau lima balapan dari pole position, sepertinya tidak ada yang membicarakannya. Saya pikir kalian harus menulis tentang itu."

Norris "belum pernah berada di posisi lebih baik"

Perebutan gelar juara F1 semakin ketat setelah putaran terakhir di Grand Prix Hungaria setelah Norris memanfaatkan strategi satu pit-stop yang berisiko untuk mengalahkan Piastri dan meraih kemenangan di Budapest.

Meskipun Norris kesulitan dan awal tahun dalam menguasai mobil McLaren, ia hanya terpaut sembilan poin dari rekan setimnya, Piastri .

Brown yakin Norris kini berada di "posisi yang bagus", dan narasi seputar pembalap bintangnya tidaklah akurat.

"Saya pikir Lando berada di posisi yang bagus," tambah Brown. "Ada juga masa di mana Lando tidak bisa menang dari pole position, menurut dunia, dan dia telah memenangkan empat dari lima balapan terakhir [di mana dia start] dari pole position. Jadi, saya pikir narasi semacam ini seputar Lando tidak akurat saat ini.

"Dia terbuka, dan bisa dibilang dia menunjukkan emosinya dengan jelas. Saya pikir setiap orang berbeda, tetapi saya pikir dia berada di posisi yang bagus. Saya belum pernah melihatnya berada di posisi lebih baik."