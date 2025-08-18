Ferrari Disarankan Kembali Merekrut Sainz Jika Hamilton Pergi

Ferrari sebaiknya kembali merekrut Carlos Sainz ke dalam tim jika mereka berpisah dengan Lewis Hamilton setelah musim ini, menurut mantan pembalap Formula 1 Johnny Herbert.

Kesulitan Hamilton di Ferrari telah menjadi topik pembicaraan terbesar selama jeda musim panas, dengan Grand Prix Hungaria di awal bulan menandai titik terendahnya bersama Scuderia.

Setelah kualifikasi di posisi ke-12 saat rekan setimnya Charles Leclerc menempatkan SF-25 di posisi pole, juara dunia tujuh kali itu menyebut dirinya "tidak berguna" dan menyarankan agar Ferrari menggantinya dengan pembalap lain.

Ketika diminta untuk mengklarifikasi komentarnya setelah balapan sehari kemudian, ia memberikan pernyataan samar: "Ketika Anda punya firasat, ya sudah firasat saja. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang tidak bagus."

Hamilton memiliki kontrak multi-tahun dengan Ferrari, yang diketahui berlangsung selama dua musim dengan opsi untuk musim ketiga.

Namun di tengah kesulitan pembalap 40 tahun itu, pertanyaan mengenai Hamilton akan menyelesaikan kontraknya jika performanya tidak membaik di paruh kedua tahun ini muncul.

Suksesor Hamilton di Ferrari ditunjuk

Jika situasi itu muncul, analis Sky TV Herbert yakin Ferrari akan lebih baik jika mendekati pembalap Williams Carlos Sainz, yang memenangkan empat balapan dengan tim tersebut antara tahun 2021 dan 2024 sebelum digantikan oleh Hamilton tahun ini.

"Saat Hamilton mengatakan [segala sesuatunya terjadi di balik layar], saya tidak yakin apa maksudnya," kata Herbert kepada Grosvenor Casino. "Salah satu cara membacanya adalah sudah ada pembicaraan tentang pergantian pembalap. Apakah itu sesuatu yang sudah dibicarakan?

"Dan mungkin sudah disebutkan jika keadaan tidak membaik, Anda perlu menempatkan diri pada posisi di mana Anda memiliki pembalap berikutnya yang siap untuk tahun depan. Mungkin mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak berhasil, waktunya telah tiba, waktunya telah tiba.

"Saya rasa bukan [Max] Verstappen. Mungkin salah satu pembalap yang lebih muda, saya rasa. Tapi saya melihat wawancara singkat dengan Carlos Sainz, dan dia berkata ketika ditanya apakah dia akan kembali ke Ferrari, dia menjawab, 'Ya, mungkin!'

"Carlos melakukan pekerjaan yang benar-benar brilian dan benar-benar mengimbangi Charles. Dia masih muda, dia masih melakukan pekerjaan dengan baik, meskipun dia sedikit kesulitan dengan Williams. Tapi kita tahu betapa hebatnya dia saat berada di Ferrari.”

Reaksi Hamilton setelah tersingkir dari Q2 di Hungaria menimbulkan kehebohan, mengingat pembalap berusia 40 tahun itu belum pernah mengkritik dirinya sendiri sekeras itu di depan umum sebelumnya.

Herbert yakin pernyataan tersebut mencerminkan rasa frustrasi yang menumpuk selama paruh pertama musim yang sulit bersama Ferrari, di mana Hamilton belum naik podium dalam balapan hari Minggu.

"Ledakan amarah Lewis Hamilton? Lewis sangat tulus ketika berbicara dan tidak segan mengkritik dirinya sendiri," kata Herbert.

"Dia frustrasi karena tidak bisa tampil sebaik yang diinginkannya, atau setidaknya sebaik saat dia berada di puncak klasemen, tetapi dia masih bersenang-senang, dan itu sangat penting secara mental karena itu berarti dia masih termotivasi."