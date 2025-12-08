Verstappen Tetap Bangga Meski Kalah dalam Perebutan Gelar 2025

Max Verstappen gagal meraih gelar juara dunia F1 kelimanya meskipun memenangkan Grand Prix Abu Dhabi yang menjadi penutup musim.

Dengan Lando Norris finis ketiga di Sirkuit Yas Marina, Verstappen hanya terpaut dua poin di klasemen akhir.

Ini merupakan kebangkitan yang luar biasa bagi Verstappen, yang tertinggal lebih dari 100 poin di belakang Oscar Piastri setelah Grand Prix Belanda.

Sejak itu, Verstappen telah memenangkan enam dari sembilan balapan berikutnya, dan memacu laju perebutan gelar juara yang tak terduga.

Merenungkan kekalahannya di Abu Dhabi, Verstappen menjelaskan mengapa ia tidak menganggapnya sebagai "kekalahan".

"Sejujurnya, saya bahkan tidak menganggapnya sebagai kekalahan," ujar Verstappen kepada Sky Sports.

"Dia menjalani musim yang sangat baik. Secara umum, ini merupakan pertarungan yang sulit antara dirinya dan Oscar, dan saya ikut terlibat.

"Saat Anda memenangkan balapan pertama, rasanya sangat emosional. Ini sangat istimewa.

"Saya rasa semua orang di grid memimpikan momen itu. Jadi, saya harap dia benar-benar menikmatinya malam ini bersama keluarga dan timnya."

Musim "rollercoaster" di Red Bull

Kembalinya performa Red Bull dipicu oleh tersingkirnya Christian Horner yang mengejutkan sebelum Grand Prix Belgia.

Di bawah Laurent Mekies, Red Bull lebih mendengarkan masukan Verstappen, mengubah pendekatan mereka terhadap akhir pekan balapan.

Meskipun tidak memenangkan gelar, Verstappen memuji timnya.

"Saya rasa tahun ini seperti rollercoaster, terutama di awal," jelas Verstappen. "Tapi saya pikir bagaimana kami membalikkan keadaan dan hasil yang kami raih setelah melewati masa-masa sulit setelah balapan di mana Anda tidak tahu mengapa balapan ini seburuk ini dan tidak konsisten, itu tidak mudah.

"Tim telah benar-benar menunjukkan bahwa mereka pantang menyerah. Mudah untuk mengatakan 'inilah akhirnya, sudah 100 poin+ dan musim selesai'.

"Mereka selalu berusaha memahami masalahnya dan itu sangat menyenangkan, perjuangan untuk bangkit kembali sangat menyenangkan.

"Pada akhirnya, tidak masalah jika Anda finis tertinggal satu poin, 10 poin, atau 20 poin. Anda tetap tertinggal. Memang selisihnya dua poin, tapi itu keren. Saya menikmatinya."

"Ini menunjukkan bahwa tim ini benar-benar bersatu. Mereka pejuang dan itu sesuatu yang sangat saya nikmati. Tentu saja, terkadang saya juga merasa tidak nyaman dalam situasi seperti itu. Kami saling mendukung saat dibutuhkan dan kami seharusnya sangat bangga karenanya."