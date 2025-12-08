Nasihat Hamilton untuk Norris sebelum Balapan Penentu Gelar

Lando Norris memenangkan gelar juara F1 pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang merupakan penutup musim.

Pebalap Inggris berusia 26 tahun itu mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull untuk meraih gelar juara hanya dengan selisih dua poin dan menjadi juara dunia pertama McLaren sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008.

Hamilton, yang bangkit dari posisi ke-16 di grid untuk finis kedelapan di balapan terakhir hari Minggu, memuji performa dan pencapaian Norris setelah balapan.

“Saya sangat senang untuknya, memenangkan gelar juara dunia pertama Anda sungguh istimewa dan Inggris terus menghasilkan pembalap-pembalap hebat,” ujar Hamilton kepada Sky Sports F1.

“Saya juga tahu bagaimana rasanya ketika Anda memasuki balapan ini dan berjuang untuk gelar juara pertama Anda, itu menegangkan dan ya, saya sangat bangga padanya.

“Sebelum akhir pekan, saya hanya mengatakan kepadanya bahwa apa yang telah dia lakukan berhasil, jadi jangan ubah apa pun dan saya rasa itulah yang dia lakukan.”

Ada momen mengharukan di pena TV ketika Hamilton mengucapkan selamat kepada Norris atas prestasinya.

"Selamat," kata Hamilton. "Saya turut senang untukmu, Sobat! Sudah kubilang."

"Saya menghargai kata-katamu," jawab Norris dengan wajah berseri-seri.

Dengan gelar ini, Norris juga menjadi juara dunia F1 ke-11 untuk Inggris.

"Keren banget, gila banget!" kata juara dunia F1 terbaru itu kepada Sky Sports F1.

"Saya hampir merasa enggan mengatakannya [bahwa saya juara dunia]. Musim ini penuh pasang surut. Apakah musim ini sempurna? Tentu saja tidak. Apakah ada yang sempurna? Tidak."

"Saya telah melewati masa-masa sulit dan keberuntungan, hal-hal yang telah membantu saya. Namun, memenangkan kejuaraan adalah tentang konsistensi dan saya banyak mengalaminya musim ini.

"Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan - berkonsentrasi pada diri sendiri ketika banyak orang mendukung dan tidak mendukung saya. Saya merasa sangat nyaman dengan tim terdekat saya - orang tua, teman, keluarga, pelatih saya, orang-orang yang tumbuh bersama saya.

"Kami mengatasi banyak hal itu bersama-sama dan saya merasa itu sama pentingnya dengan mengatakan 'kami juara dunia' seperti yang saya katakan sendiri.

"Senang rasanya aku menangis. Tak banyak hal yang membuatku menangis, tapi hari ini salah satunya. Aku tak tahu apakah aku akan menangis, tapi aku sampai di terowongan di putaran terakhir dan teringat ibuku, dan pikiran itu membuatku menangis, hanya memikirkannya dan betapa bahagianya dia nanti, dan ayahku."