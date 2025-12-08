Kenapa Norris Lolos dari Pinalti atas Overtake di Luar Trek?

Lando Norris memenangkan gelar juara dunia F1 pertamanya dengan finis ketiga dalam balapan penutup musim yang menegangkan dan dramatis di Yas Marina.

Max Verstappen dari Red Bull memenangkan balapan, tetapi posisi ketiga sudah cukup bagi Norris untuk memastikan gelar juara pertamanya hanya dengan selisih dua poin di akhir musim yang berlangsung seru selama 24 putaran.

Salah satu momen kunci - dan kontroversial - dari balapan Norris terjadi di Lap 23 ketika pembalap McLaren tersebut menyalip Yuki Tsunoda, rekan satu tim Verstappen di Red Bull.

Red Bull meminta Tsunoda untuk menahan laju Norris demi membantu Verstappen yang tengah bertarung untuk gelar, dan pembalap Jepang itu sempat menyulitkan McLaren di belakangnya.

Setelah memberi tahu Red Bull melalui radio tim bahwa ia "tahu apa yang harus dilakukan", Tsunoda melesat di lintasan lurus belakang untuk terus menahan saat ia mendapat tekanan dari Norris.

Norris terdorong ke sisi dalam, tetapi terpaksa keluar lintasan, dengan keempat rodanya melewati batas garis putih.

Kedua pembalap diselidiki atas insiden tersebut, tetapi Norris dibebaskan karena keluar lintasan karena steward merasa Tsunoda melakukan beberapa perubahan arah untuk menyulitkan Norris.

Tsunoda drove Norris off the track

"Pembalap Mobil 4 menyalip Mobil 22 hingga keluar jalur, namun hal ini terjadi karena pembalap Mobil 22 melakukan beberapa gerakan untuk mempertahankan posisinya dari Mobil 4," demikian bunyi laporan pengawas lalu lintas.

"Seandainya Mobil 22 tidak melakukan gerakan tersebut, Mobil 4 akan menyalipnya tanpa keluar jalur, tetapi bergerak keluar jalur untuk menghindari kontak dengan Mobil 22.

"Lebih lanjut, pedoman standar mengemudi menyatakan bahwa jika sebuah mobil 'dipaksa keluar jalur' (yang secara efektif terjadi di sini), mobil tersebut tidak dianggap telah melampaui batas lintasan.

"Meskipun secara teknis overtake terjadi di luar jalur, berdasarkan hal tersebut di atas, kami memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut."

Tsunoda juga menerima satu poin penalti pada SIM-nya, sehingga total poin penaltinya menjadi delapan poin untuk periode 12 bulan saat ini.

Dalam balapan terakhirnya untuk Red Bull dan berpotensi di F1, Tsunoda finis di posisi ke-14.

Tsunada bereaksi dengan terkejut atas penalti tersebut, tetapi CEO McLaren Racing, Zak Brown, tidak meragukan hasilnya.

"Saya pikir itu jelas keputusan yang tepat. Itu manuver yang berbahaya dan tidak perlu," kata Brown kepada Sky Sports F1.

"Ini olahraga tim, jadi saya tidak terkejut mobil kedua akan membantu, tetapi pasti ada batasnya.

"Mereka tidak mengemudikan mobilnya, jadi Anda harus memberikannya kepada Yuki karena, menurut saya, melewati batas. Itu manuver yang berbahaya, tetapi kami semua baik-baik saja sekarang."