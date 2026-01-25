F1 The Movie Dinominasikan untuk Empat Penghargaan Oscar

F1: The Movie telah dinominasikan untuk empat Oscar, termasuk kategori bergengsi Film Terbaik.

Film yang dibintangi Brad Pitt dan diproduseri bersama oleh juara dunia F1 tujuh kali, Lewis Hamilton, ini dirilis musim panas lalu.

Disutradarai oleh Joseph Kosinski, pembuat film Top Gun: Maverick, F1 The Movie mendapat pujian untuk penyuntingan film, suara, dan efek visual.

F1: The Movie menjadi film orisinal terlaris tahun 2025, menghasilkan lebih dari $600 juta secara global.

Film ini juga merupakan proyek Pitt yang paling sukses, mengalahkan World War Z pada tahun 2013.

Upacara Oscar berlangsung di Los Angeles pada hari Minggu, 15 Maret - akhir pekan yang sama dengan Grand Prix Tiongkok.

OPINI: Hal positif dari F1 The Movie

Lewis Larkam adalah seorang jurnalis F1 yang telah meliput olahraga ini selama satu dekade dan telah menyaksikan semuanya, mulai dari Drive to Survive hingga F1: The Movie. Berikut adalah pendapatnya tentang film tersebut...

F1: The Movie berhasil menangkap beberapa aspek dunia F1 yang penuh adrenalin dengan sangat baik, termasuk sensasi kecepatan dan adrenalin, berkat pengambilan gambar selama akhir pekan balapan sebenarnya untuk menciptakan adegan balapan yang autentik.

Sinematografinya sangat luar biasa dan adegan balapannya sangat memukau, sementara musiknya, yang diaransemen oleh Hans Zimmer, sama sekali tidak mengecewakan.

Filming took place on actual F1 Grand Prix weekends

Adegan pembuka di Daytona dan Silverstone merupakan sorotan utama dari mahakarya visual ini.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika film ini diakui dalam kategori suara, penyuntingan film, dan efek visual.

Namun, film ini mengecewakan di area lain.

OPINI: Hal negatif dari F1 The Movie

Beberapa elemen film ini - seperti yang diharapkan - sangat 'Hollywood'.

Ini termasuk alur cerita yang terus terang saja menggelikan di mana Sonny Hayes mengubah mobil APXGP-nya menjadi senjata ampuh untuk membantu rekan setimnya, Joshua Pearce.

Dialognya terkesan norak, ceritanya terasa mudah ditebak di beberapa bagian, penokohan karakternya kurang dalam dan berkembang. Jujur saja, momen chants 'combat' itu masih membuatku merinding hingga hari ini.

Penggambaran karakter perempuan dalam film ini juga mengecewakan. Karakter Kerry Condon, sebagai direktur teknis perempuan pertama dalam sejarah F1, memiliki banyak potensi, tetapi klise usang benar-benar merusak karakternya.

Hal yang sama berlaku untuk satu-satunya mekanik perempuan di kru pit, Jodie, yang awalnya digambarkan sebagai penghalang karena kecerobohan dan kurangnya pengalamannya, yang ditegaskan saat ia melakukan kesalahan fatal dalam pit stop.

Meskipun F1: The Movie layak mendapatkan beberapa nominasinya, saya bingung bagaimana film ini bisa masuk dalam nominasi Film Terbaik.