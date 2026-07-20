Team Principal Citroen Formula E Meninggal di Usia 46 Tahun

Kabar duka atas kematian Cyril Blais diumumkan secara publik dalam siaran pers bersama yang dikeluarkan oleh Citroen, Stellantis, Monaco Sports Group (MSG), dan Formula E pada Senin pagi.

Penyebab kematian tidak diungkapkan, tetapi Blais meninggal dunia secara mendadak minggu lalu. Tim-tim Formula E diberitahu tentang kabar tragis tersebut pada hari Minggu.

Blais led the Citroen Formula E team

"Monaco Sports Group (MSG), operator dari Tim Formula E Citroen Racing, Citroen, Stellantis Motorsport, FIA, dan seluruh komunitas Formula E sangat berduka cita atas meninggalnya Kepala Tim Cyril Blais," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Blais, yang dipromosikan menjadi Team Principal Citroen pada tahun 2024 dan memimpin tim meraih dua kemenangan balapan, adalah salah satu figur paling populer dan disukai di Formula E.

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"Kami semua sangat sedih kehilangan Cyril," kata Managing Director Citroen Racing, Beth Paretta. "Banyak anggota tim yang mengenal dan bekerja dengannya selama beberapa tahun. Doa kami bersama keluarga, teman, dan koleganya di seluruh paddock.

"Cyril sangat percaya pada tim ini dan kami akan menghormati keinginan keluarganya untuk menghormatinya dengan cara terbaik yang kami bisa, dengan terus balapan untuk mengenangnya dengan dedikasi dan semangat yang sama seperti yang ia tanamkan pada kita semua."

Blais memulai kariernya sebagai Engineer di kategori feeder Formula 1. Ia bekerja untuk Manor Motorsport dan Arden di Formula 3, sebelum menjabat sebagai Direktur Teknis untuk tim di F3 dan Formula 2.

Ia pindah ke Formula E pada tahun 2019, awalnya bersama Mahindra. Setelah tiga tahun bertugas sebagai insinyur balap, Blais beralih ke tim Citroen pada tahun 2022, yang saat itu masih bernama Venturi sebelum kemudian berganti nama menjadi Maserati.

Citroen is seventh in the 2025–26 Formula E World Championship

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CEO Formula E Jeff Dodds termasuk di antara mereka yang menyampaikan penghormatan kepada Blais.

"Kami sangat sedih atas kehilangan kolega dan teman kami, Cyril, dan pikiran serta belasungkawa tulus kami bersama keluarganya, orang-orang terkasih, dan semua orang yang mengenalnya," kata Dodds.

"Kepergian Cyril merupakan kehilangan yang sangat besar bagi keluarganya, bagi MSG, Citroën Racing, dan bagi seluruh komunitas Formula E kami.

"Kami telah kehilangan seorang kolega yang luar biasa, dan seseorang yang banyak dari kami bangga sebut sebagai teman.

Seluruh paddock Formula E saling mendukung satu sama lain melalui masa yang sangat sulit ini.

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Untuk menghormati kontribusinya yang luar biasa bagi olahraga ini, Tim Citroën Racing Formula E dan komunitas Formula E yang lebih luas akan memberikan penghormatan kepada kenangan Cyril dan warisannya yang luar biasa selama E-Prix Tokyo akhir pekan ini."