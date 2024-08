Dixon Konfirmasi Kepindahan ke Marc VDS untuk Musim 2025

Tim Marc VDS telah mengontrak Jake Dixon untuk Kejuaraan Dunia Moto2 2025, saat pembalap Inggris itu meninggalkan tim Aspar yang diikutinya pada tahun 2022.

Dixon will join Marc VDS for 2025, in what will be his seventh season in the intermediate class. Marc VDS has raced in Moto2 since its first season in 2010, in which time it has won three world titles with Tito Rabat, Franco Morbidelli, and Alex Marquez.

Ini akan menjadi musim ketujuh Dixon di kategori menengah Grand Prix, dan dia bergabung dengan tim yang sudah malang melintang di Moto2 sejak 2010 dan memenangi tiga gelar juara dunia bersama Tito Rabat, Franco Morbidelli, dan Alex Marquez.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Marc karena telah memberi saya kesempatan untuk membalap di tim yang fantastis ini," kata Dixon.

"Mereka telah berada di puncak Moto2 dalam waktu yang lama dan memenangkan tiga gelar dan yang dapat saya katakan adalah merupakan suatu kesenangan yang luar biasa untuk bergabung dengan Marc VDS Racing musim depan.

"Saya merasa siap untuk tantangan dan petualangan baru dan pindah ke tim ini memberi saya begitu banyak motivasi. Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai tahun depan dan berharap dapat membawa lebih banyak kesuksesan bagi tim."

Musim 2025 juga akan menjadi yang pertama bagi Marc VDS dengan sasis Boscoscuro, beralih dari sasis Kalex yang telah mereka gunakan sejak 2012.

“"Saya pribadi sangat senang dengan kedatangan Jake Dixon ke tim kami," kata Marc van der Straten, pemilik tim Marc VDS.

"Ia seorang pejuang di dalam dan luar lintasan dan saya menyukainya. Musim 2025 akan sangat penting bagi kami karena kami menghadapi tantangan yang menarik untuk bersaing dengan sasis Boscoscuro.

"Kami membutuhkan seseorang yang cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan Jake memiliki karakteristik ini. Saya tidak sabar untuk melihatnya bertarung di garis depan dan mempertahankan warna VDS."

Dixon tampaknya akan menggantikan Filip Salac, yang kesulitan untuk tampil bersama tim dengan hasil terbaiknya sejauh ini adalah finis ke-10.