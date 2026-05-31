Moto3 Italia 2026: Uriarte Menang, Veda Finis 10 Besar

Rangkaian Grand Prix hari Minggu di Mugello dibuka dengan Moto3 Italia yang sibuk dengan pergantian pemimpin balapan hampir setiap lap, yang pada akhirnya dimenangi oleh Brian Uriarte, yang pertama dalam karier Grand Prix-nya.

Uriarte mendapat kesempatan start dari barisan depan setelah pole-sitter David Almansa absen karena radang amandel, sehingga seluruh grid naik satu posisi.

Sebagai pembalap yang konsisten di kelompok terdepan, Uriarte merangsek maju ke depan balapan pada saat yang tepat - di lap terakhir.

Uriarte menjaga momentumnya sampai garis finis saat para pembalap di belakangnya saling menggangu, memberinya jarak 0,418 detik yang jarang terjadi di balapan Moto3 Mugello.

Brian Uriarte, Alvaro Carpe, 2026, Italian GP, Moto3, Mugello © Gold & Goose

Rekan setimnya, Alvaro Carpe, juga mampu memanfaatkan kekacauan tersebut - di sekitar posisi kelima pada awal lap terakhir, pembalap Spanyol itu menyalip para rivalnya untuk meraih posisi kedua dan membawa timnya finis 1-2 setelah memulai dari posisi ke-11 di grid.

Pembalap rookie Hakim Danish telah naik ke posisi terdepan di grid, dan keberuntungannya berlanjut saat ia tetap berada di kelompok terdepan, bertahan hingga garis finis untuk meraih podium pertamanya.

Pembalap MT Helmets itu menutup podium yang didominasi KTM sebagai pembalap Malaysia pertama yang naik podium sejak Khairul Idham Pawi, hampir satu dekade lalu.

Hasil ini semakin mengesankan setelah sempat ditabrak oleh Marco Morelli pada lap terakhir yang menegangkan.

Adrian Fernandez memiliki kepercayaan diri untuk memimpin sebagian besar putaran hingga garis finis, tetapi hanya berada di luar podium, di posisi keempat, Honda terbaik dalam balapan untuk Leopard.

Joel Esteban memulai dengan baik dan tetap bersaing selama 17 putaran hingga finis di posisi kelima untuk Level Up - MTA.

Eddie O’Shea memimpin balapan untuk pertama kalinya dalam penampilan yang sangat kompetitif, posisi keenam masih menjadi finis terbaiknya setelah akhir yang ketat bagi para pembalap terdepan, kembali ke timnya yang gembira di pit.

David Munoz melakukan sprint di akhir balapan setelah memulai putaran terakhir di posisi ke-15, ia melaju ke kelompok terdepan untuk finis di posisi ketujuh sebagai perwakilan tunggal Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Veda Pratama juga menuju ke arah yang benar. Pembalap Honda Team Asia berada di sepuluh besar pada awal balapan sebelum kemudian mundur, lalu mengulangi pekerjaanya di tahap akhir untuk finis kedelapan.

Joel Kelso memimpin di awal balapan, tetapi terdorong mundur di akhir balapan yang sengit setelah posisinya terhimpit, finis di urutan kesembilan dengan motor MLav kedua.

Jesus Rios terdorong kembali ke belakang usai kontak awal dengan Maximo Quiles, memaksanya menabrak bagian belakang motor di depannya. Sang rookie pulih untuk menyelesaikan 10 besar untuk Rivacold Snipers.

Quiles menghadapi akhir pekan yang sulit sejak kualifikasi, di mana hampir semua pembalap kecuali enam gagal melakukan lap cepat terakhir.

Dari posisi ke-14, pembalap Aspar, yang memenangkan Mugello pada tahun 2025, berhasil kembali ke depan, tetapi tersingkir dari persaingan di lap terakhir, tampak frustrasi saat ia melempar pelindung dadanya ketika kembali ke garasi Aspar di urutan kesebelas.

Matteo Bertelle menjadi pembalap Italia terbaik di kandang untuk Level Up - MTA di urutan ke-12, di depan pembalap Aspar kedua, Marco Morelli, yang telah berjuang ke depan balapan, hanya untuk kemudian terdorong mundur ke urutan ke-13 karena kontak dengan pembalap Denmark yang finis di podium.

Poin yang tersisa diberikan kepada pembalap CIP Green Power, Scott Ogden, di posisi ke-14 dan pembalap lokal terdekat dengan sirkuit, Guido Pini, yang mengendarai Leopard kedua di posisi ke-15.

Quiles tetap menjadi pembalap terdepan secara keseluruhan, tetapi keunggulannya turun menjadi 52 poin dari 64 sebelum balapan, dengan total poinnya menjadi 145.

Carpe naik ke posisi kedua setelah finis di posisi kedua dengan 95 poin, sementara Fernandez berada di posisi ketiga secara keseluruhan dengan 89 poin.

Uriarte menjadi rookie terbaik di posisi empat klasemen dengan 67 poin, unggul satu poin dari Veda yang melengkapi lima besar dengan 66 poin.

Rekor resmi Moto3 Italia:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 53.926s

Lap tercepat balapan: Collin Veijer (2024) 1m 54.758s

