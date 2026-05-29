Moto3 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk Moto3 Italia di Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

Scott Ogden, Moto3, 2026
Scott Ogden, Moto3, 2026
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Sesi Practice Moto3 Italia 2026 di Mugello menyaksikan lap terakhir dari Scott Ogden membawanya ke puncak timesheets dan langsung ke Q2.

Pembalap CIP Green Power itu berada di posisi ke-18 saat memulai lap cepat terakhirnya, dia menempatkan KTM-nya dengan baik dalam kelompok besar terakhir di trek saat melintasi garis finis.

Hal itu memungkinkan pembalap Inggris tersebut untuk unggul dari motor-motor di depannya dengan catatan waktu 1 menit 55,812 detik, dan langsung melaju ke Q2.

Marco Morelli keluar lebih awal untuk putaran terakhirnya, pertama-tama melaju sendirian kemudian beriringan dengan Alvaro Carpe, dan finis kedua untuk Aspar, hanya 0,036 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaik Ogden.

Juga sendirian di lintasan, Adrian Fernandez bekerja sendiri untuk catatan waktu terbaik ketiga, Honda terbaik pada hari Jumat untuk Leopard.

David Munoz berada sedikit lebih di depan dalam kelompok yang sama dengan Ogden, bergerak dari posisi ke-10 ke posisi ketiga, hanya kehilangan satu posisi dari para pembalap di belakangnya saat motor nomor 19 melaju ke depan, untuk finis keempat bagi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Pembalap asal Catalan yang memulai balapan dari posisi terdepan, Valentin Perrone, finis di urutan kelima untuk Red Bull KTM Tech3, sedikit lebih cepat dari pembalap Dynavolt kedua, David Almansa, yang berada di urutan keenam.

Joel Esteban berada di urutan ketujuh untuk tim Level Up - MTA, dengan catatan waktu yang ketat dengan pembalap tercepat kedelapan, Ryusei Yamanaka, yang melanjutkan peningkatan performanya dengan helm MT. Veda Pratama menjadi rookie terbaik di posisi kesembilan untuk Honda Team Asia.

Rookie lainnya, Jesus Rios, menunjukkan kemampuannya setelah berada di posisi terakhir setelah sesi basah sebelumnya, untuk melengkapi sepuluh besar bagi Rivacold Snipers, terpaut setengah detik dari waktu tercepat.

Sisa tempat untuk lolos ke Q2 didapat oleh Joel Kelso, Carpe dari Red Bull KTM Ajo, Eddie O'Shea, dan pemimpin klasemen Maximo Quiles.

Pembalap Aspar itu naik dari posisi ke-11 ke posisi ketujuh setelah melepaskan diri dari kelompok pembalap yang mengikutinya keluar dari pit untuk putaran terakhirnya, tetapi posisinya terus turun sampai P14, cukup untuk slot Q2 terakhir.

Pembalap tuan rumoah Guido Pini tidak berhasil lolos, dia hanya berada di posisi ke-17 yang berarti harus memulai kualifikasi Sabtu sore dari Q1.

Moto3 Italia 2026 - Mugello - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)1m 55.812s
2Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.036s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.151s
4David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.244s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.343s
6David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.383s
7Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.420s
8Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.471s
9Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.493s
10Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.529s
11Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.581s
12Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.597s
13Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.613s
14Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.622s
15Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.694s
16Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+0.729s
17Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.786s
18Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.809s
19Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.916s
20Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.027s
21Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.042s
22Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.124s
23Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.195s
24Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.548s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.620s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.745s

Rekor resmi Moto3 Italia:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 53.926s
Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 54.758s

Free Practice 1

Sesi pertama hari itu berlangsung di lintasan yang basah setelah hujan deras di Mugello, dengan catatan waktu akhir sekitar 10 detik lebih cepat daripada lap pembuka, dipimpin oleh Fernandez.

Esteban memperbaiki posisinya menjadi kedua di akhir sesi, dengan Quiles terus berada di puncak papan catatan waktu untuk posisi ketiga.

Pembalap rookie Brian Uriarte berada lebih dari satu detik di belakang di posisi keempat, dengan Cormac Buchanan melengkapi lima besar di lintasan basah.

Pembalap rookie lainnya, Leo Rammenstorfer, mencatatkan sesi terbaiknya hingga saat ini di posisi ketujuh, sementara Munoz yang baru pulih dari cedera tampak lebih berhati-hati, berada di posisi ke-14.

O’Shea adalah salah satu dari beberapa pembalap yang sempat memimpin sesi, tetapi saat kecepatan meningkat, ia turun ke posisi ke-16, masih jauh di depan rekan setimnya di MLav, Kelso, di posisi ke-25.

Carpe, runner-up asal Catalan, tidak menyukai kondisi saat tiba di Italia, dan berada di posisi ke-23, sementara Hakim Danish menunjukkan alasannya, dengan berusaha keras sebagai salah satu pembalap terdepan, ia terjatuh di tikungan ketiga.

Moto3 Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)2m 09.930s
2Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.239s
3Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.334s
4Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.151s
5Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.168s
6Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.217s
7Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.368s
8Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.556s
9Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+1.668s
10Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+1.795s
11Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.829s
12Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+2.066s
13Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.074s
14David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+2.090s
15Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+2.545s
16Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.619s
17Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.707s
18Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+2.775s
19Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+2.799s
20Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+3.024s
21Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+3.119s
22David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+3.339s
23Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+3.347s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+3.569s
25Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+3.906s
26Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+6.310s
Moto3 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Quilles Tegaskan Keunggulan dengan Pole
23/08/25
Maximo Quiles, Pole Position, qualifying, Moto3, 2025, Hungary
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
22/08/25
Maximo Quiles, Moto3, 2025
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Piqueras Memimpin MT Helmets-MSI 1-2
17/08/25
Angel Piqueras, Austria, Moto3, 2025
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Perrone Catat Pole Grand Prix Pertamanya
16/08/25
Valentin Perrone, Moto3, 2025, Austria, Pole Position
Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
15/08/25
Angel Piqueras, Moto3, 2025
Moto3 Results
Moto3 Jerman 2025: Munoz Menangi Pertarungan Lap Akhir
13/07/25
David Alonso, Moto3, 2025, German GP, Sachsenring