Moto3 Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Mugello
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk Moto3 Italia di Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.
Sesi Practice Moto3 Italia 2026 di Mugello menyaksikan lap terakhir dari Scott Ogden membawanya ke puncak timesheets dan langsung ke Q2.
Pembalap CIP Green Power itu berada di posisi ke-18 saat memulai lap cepat terakhirnya, dia menempatkan KTM-nya dengan baik dalam kelompok besar terakhir di trek saat melintasi garis finis.
Hal itu memungkinkan pembalap Inggris tersebut untuk unggul dari motor-motor di depannya dengan catatan waktu 1 menit 55,812 detik, dan langsung melaju ke Q2.
Marco Morelli keluar lebih awal untuk putaran terakhirnya, pertama-tama melaju sendirian kemudian beriringan dengan Alvaro Carpe, dan finis kedua untuk Aspar, hanya 0,036 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaik Ogden.
Juga sendirian di lintasan, Adrian Fernandez bekerja sendiri untuk catatan waktu terbaik ketiga, Honda terbaik pada hari Jumat untuk Leopard.
David Munoz berada sedikit lebih di depan dalam kelompok yang sama dengan Ogden, bergerak dari posisi ke-10 ke posisi ketiga, hanya kehilangan satu posisi dari para pembalap di belakangnya saat motor nomor 19 melaju ke depan, untuk finis keempat bagi Liqui Moly Dynavolt Intact GP.
Pembalap asal Catalan yang memulai balapan dari posisi terdepan, Valentin Perrone, finis di urutan kelima untuk Red Bull KTM Tech3, sedikit lebih cepat dari pembalap Dynavolt kedua, David Almansa, yang berada di urutan keenam.
Joel Esteban berada di urutan ketujuh untuk tim Level Up - MTA, dengan catatan waktu yang ketat dengan pembalap tercepat kedelapan, Ryusei Yamanaka, yang melanjutkan peningkatan performanya dengan helm MT. Veda Pratama menjadi rookie terbaik di posisi kesembilan untuk Honda Team Asia.
Rookie lainnya, Jesus Rios, menunjukkan kemampuannya setelah berada di posisi terakhir setelah sesi basah sebelumnya, untuk melengkapi sepuluh besar bagi Rivacold Snipers, terpaut setengah detik dari waktu tercepat.
Sisa tempat untuk lolos ke Q2 didapat oleh Joel Kelso, Carpe dari Red Bull KTM Ajo, Eddie O'Shea, dan pemimpin klasemen Maximo Quiles.
Pembalap Aspar itu naik dari posisi ke-11 ke posisi ketujuh setelah melepaskan diri dari kelompok pembalap yang mengikutinya keluar dari pit untuk putaran terakhirnya, tetapi posisinya terus turun sampai P14, cukup untuk slot Q2 terakhir.
Pembalap tuan rumoah Guido Pini tidak berhasil lolos, dia hanya berada di posisi ke-17 yang berarti harus memulai kualifikasi Sabtu sore dari Q1.
Moto3 Italia 2026 - Mugello - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|1m 55.812s
|2
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.036s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.151s
|4
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.244s
|5
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.343s
|6
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.383s
|7
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.420s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.471s
|9
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.493s
|10
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.529s
|11
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.581s
|12
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.597s
|13
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.613s
|14
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.622s
|15
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.694s
|16
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.729s
|17
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.786s
|18
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.809s
|19
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.916s
|20
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.027s
|21
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.042s
|22
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.124s
|23
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.195s
|24
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.548s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.620s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.745s
Rekor resmi Moto3 Italia:
Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 53.926s
Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 54.758s
Free Practice 1
Sesi pertama hari itu berlangsung di lintasan yang basah setelah hujan deras di Mugello, dengan catatan waktu akhir sekitar 10 detik lebih cepat daripada lap pembuka, dipimpin oleh Fernandez.
Esteban memperbaiki posisinya menjadi kedua di akhir sesi, dengan Quiles terus berada di puncak papan catatan waktu untuk posisi ketiga.
Pembalap rookie Brian Uriarte berada lebih dari satu detik di belakang di posisi keempat, dengan Cormac Buchanan melengkapi lima besar di lintasan basah.
Pembalap rookie lainnya, Leo Rammenstorfer, mencatatkan sesi terbaiknya hingga saat ini di posisi ketujuh, sementara Munoz yang baru pulih dari cedera tampak lebih berhati-hati, berada di posisi ke-14.
O’Shea adalah salah satu dari beberapa pembalap yang sempat memimpin sesi, tetapi saat kecepatan meningkat, ia turun ke posisi ke-16, masih jauh di depan rekan setimnya di MLav, Kelso, di posisi ke-25.
Carpe, runner-up asal Catalan, tidak menyukai kondisi saat tiba di Italia, dan berada di posisi ke-23, sementara Hakim Danish menunjukkan alasannya, dengan berusaha keras sebagai salah satu pembalap terdepan, ia terjatuh di tikungan ketiga.
Moto3 Italia 2026 - Mugello - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|2m 09.930s
|2
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.239s
|3
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+0.334s
|4
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.151s
|5
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.168s
|6
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.217s
|7
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.368s
|8
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.556s
|9
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.668s
|10
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)
|+1.795s
|11
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.829s
|12
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+2.066s
|13
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.074s
|14
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+2.090s
|15
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.545s
|16
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.619s
|17
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.707s
|18
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.775s
|19
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+2.799s
|20
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.024s
|21
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+3.119s
|22
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+3.339s
|23
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+3.347s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+3.569s
|25
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+3.906s
|26
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+6.310s