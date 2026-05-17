Moto3 Catalunya 2026: Dominasi Quiles Berlanjut, Veda Tembus 10 Besar

Maximo Quiles kembali meraih kemenangan, tetapi kali ini sang pembalap Aspar harus bekerja keras di Moto3 Catalunya 2026 yang sengit.

Pemimpin klasemen, Quiles, tertinggal di belakang karena masalah girboks, dan beberapa kali melewati garis hijau untuk tetap berada di kelompok terdepan.

Pembalap nomor 28 itu berbelok ke jalur yang berbeda dan lebih disukainya untuk merebut posisi terdepan di lap terakhir, tetapi mendapat peringatan batas lintasan, tanpa peluang tersisa.

Lap terakhirnya dianggap bersih, dengan tantangan sepanjang jalan dari David Munoz, yang mencoba jalur dalam yang populer untuk memimpin keluar dari tikungan terakhir.

Quiles memiliki posisi yang lebih baik dan memanfaatkan slipstream untuk menyalip rekan senegaranya dari Spanyol untuk meraih kemenangan tipis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alvaro Carpe berjuang dari posisi ke-14 di grid, juga mendapat peringatan tetapi tetap berada di dekat kelompok terdepan.

Pembalap Red Bull KTM Ajo itu berada di posisi tepat untuk memanfaatkan slipstream, menebus kesalahan hari Jumat dengan melaju di atas rumput dan tetap berada di atas motornya untuk naik dari posisi ke-13 di grid ke posisi kedua - hanya 0,094 detik di belakang Quiles dan empat per seribu detik di depan posisi ketiga.

Podium terakhir diraih oleh Munoz, yang tidak mampu menahan Carpe, meskipun ia tidak memberi ruang sedikit pun saat berusaha menahan Quiles.

Meski hanya posisi ketiga untuk untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Munoz berhasil melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Spanyol, semuanya menggunakan motor KTM.

Rookie Brian Uriarte finis keempat dengan ketat untuk Red Bull KTM Ajo setelah memimpin beberapa lap, hanya terpaut sedikit dari podium saat pembalap berpengalaman di depannya lebih unggul dalam memasuki tikungan terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

David Almansa juga beberapa kali memimpin di depan dalam perjalanannya menuju posisi kelima dengan motor Dynavolt kedua, sedikit tertinggal dari para pemimpin saat jarak tercipta di akhir balapan setelah upaya terakhir untuk meraih podium.

Pembalap Spanyol itu berada di bawah tekanan dari Marco Morelli dengan motor Aspar kedua, yang melakukan serangan setelah ia juga tertinggal di beberapa lap awal setelah kualifikasi di posisi kelima, dan berhasil pulih ke posisi keenam.

Hakim Danish finis tepat di belakangnya. Setelah memimpin di hari Jumat, rookie malaysia itu di sesi kualifikasi, kecepatan hari Jumat membuatnya menjadi sasaran slipstream dan menempatkannya di posisi kesepuluh di grid.

Kecepatan pembalap Malaysia dengan motor MT Helmets ini tak terbantahkan dan ia berada di kelompok terdepan untuk meraih podium hingga melebar di akhir balapan.

Veda Pratama lolos kualifikasi di posisi ke-20 tetapi berhasil masuk ke sepuluh besar setelah hanya beberapa lap meski pengalamannya di sirkuit Catalunya terbatas. Pembalap Honda Team Asia ini memangkas jarak ke depan untuk finis di posisi kedelapan, finis terbaik Honda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Adrian Fernandez memimpin di beberapa lap pertama, tetapi mulai menurun, finis di urutan kesembilan untuk Leopard, pembalap pertama yang terpaut satu detik dari pemimpin dan hanya sedikit di depan Casey O’Gorman yang berada di sepuluh besar.

Quiles kini telah mencatat 140 poin, dan menambah keunggulan poinnya dari 46 menjadi 64 setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Lima besar dalam perebutan gelar dilengkapi oleh Marco Morelli, yang naik 2 posisi dengan 58 poin di urutan keempat, dan pembalap pendatang baru terbaik secara keseluruhan, Pratama, juga dengan 58 poin.

Saingan terdekatnya, Uriarte, sejauh ini telah mengumpulkan 42 poin setelah enam putaran.

Rekor resmi Moto3 Catalunya:

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 45.905s

Rekor lap tercepat: Jose Antonio Rueda (2024) 1m 46.748s

Moto3 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Grand Prix Pos Rider Nat Team Time 1 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) 18 Laps 2 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.094s 3 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.098s 4 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.128s 5 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.552s 6 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.581s 7 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +0.623s 8 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +0.984s 9 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +1.011s 10 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.151s 11 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +5.236s 12 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +9.805s 13 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +9.853s 14 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +9.909s 15 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +9.951s 16 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +10.008s 17 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +10.074s 18 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +10.785s 19 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +18.949s 20 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) +20.297s 21 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +21.969s 22 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) +27.942s 23 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) +27.991s 24 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +40.082s 25 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF 26 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) DNF



