Moto3 Italia 2026: Almansa Pole saat Pembalap Kehabisan Waktu

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Italia 2026 dari Sirkuit Mugello, putaran 7 dari 22.

David Almansa, Moto3, 2026, Italian GP
Kualifikasi Moto3 Italia 2026 di Mugello berakhir sama baik di Q1 dan Q2. Sebagian besar motor di trek gagal mencapai garis finis tepat waktu untuk putaran terakhir.

Situasi ini menguntungkan David Almansa, yang sebelumnya telah mengamankan catatan waktu yang cukup kuat untuk mempertahankan pole position.

Almansa, yang membela Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sudah meraih pole musim ini pada putaran pembuka di Thailand, dan kembali berada di barisan terdepan setelah mencatat laptime 1 menit 54,862 detik dengan tujuh menit tersisa, yang tidak bisa dilampaui sampai bendera kotak-kotak dikibarkan.

Setelah mengalami kecelakaan di kedua sesi Jumat, rookie Hakim Danish harus bekerja keras. Pembalap Malaysia itu berhasil lolos dari Q1 sebelum mencatatkan waktu yang bagus untuk posisi kedua, hanya 0,018 detik di belakang Almansa.

Tim Gryd MLav Racing tidak main-main, kedua pembalap mereka di posisi enam keluar lintasan tepat waktu untuk putaran cepat terakhir. 

Joel Kelso jadi yang terbaik diantara keduanya, melaju dengan cepat di putaran yang membawa pembalap Australia itu dari posisi kesembilan ke ketiga untuk merebut posisi barisan depan terakhir. Kelso juga menjadi pembalap Honda terbaik di sesi tersebut.

Rookie Brian Uriarte lolos Q1 dengan waktu tercepat, naik ke posisi keempat setelah sempat tergeser satu posisi di akhir sesi untuk Red Bull KTM Ajo.

Pembalap pendatang baru lainnya, Jesus Rios, berada di posisi kelima untuk Rivacold Snipers, sementara Joel Esteban memanfaatkan kesempatan untuk melakukan putaran terakhir di belakang Adrian Fernandez untuk naik dari posisi ke-11 ke posisi keenam untuk Level UP - MTA.

David Munoz akan start di posisi ketujuh dengan motor Dynavolt kedua. Marco Morelli hampir mencapai garis finis, tetapi harus puas dengan posisi kedelapan, yang terbaik di antara para pembalap Aspar, namun terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Fernandez berada di posisi kesembilan untuk Leopard, sementara Scott Ogden, yang menjadi tercepat pada hari Jumat, kini berada di posisi ke-10 untuk CIP Green Power tanpa melakukan serangan waktu terakhir.

Pemimpin klasemen kejuaraan dan pemenang balapan di Catalonia, Maximo Quiles dari tim Aspar, akan menghadapi tantangan berat pada hari balapan karena start dari posisi ke-15 di grid.

Quiles akan memulai di baris yang sama dengan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang berada di posisi ke-13 di grid.

Rekor resmi Moto3 Italia:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 53.926s
Lap balapan tercepat: Collin Veijer (2024) 1m 54.758s

Moto3 Italia 2026 - Mugello - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 54.862s
2Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.018s
3Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.125s
4Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.230s
5Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.311s
6Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.315s
7David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.340s
8Marco MorelliARGCFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.512s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.535s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.573s
11Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.643s
12Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.649s
13Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.686s
14Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.778s
15Maximo QuilesSPACFMOTO Valresa Aspar Team (KTM)+0.888s
16Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.917s
17Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.958s
18Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.992s

Q1

19Guido PiniITALeopard Racing (Honda)1m 56.415s
20Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1m 56.427s
21Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 56.553s
22Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)1m 57.002s
23Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 57.097s
24Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 57.215s
25Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1m 57.370s
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

