Aprilia Mewaspadai 'Masalah' Antara Kedua Pembalapnya

Sementara Maverick Vinales berhasil mengungguli Aleix Espargaro pada beberapa kesempatan musim lalu, itu sebagian besar merupakan tahun pembelajaran bagi eks pembalap Yamaha pada musim penuh pertamanya bersama Aprilia.

Di sisi lain, Espargaro muncul sebagai penantang gelar untuk sebagian besar musim, sementara juga meraih kemenangan MotoGP pertamanya dan pabrikan Italia di Argentina.

Namun di awal musim ini, Vinales dan Espargaro jauh lebih dekat dalam hal performa, yang disorot oleh pertarungan keras keduanya di Portimao dan Argentina.

Pembuka musim melihat Vinales dan Espargaro hampir meledak dua kali selama balapan Sprint, dan meskipun tidak ada insiden yang datang dari balapan yang berjuang keras, Rivola tahu ini bisa terjadi pada akhirnya.

Berbicara kepada MotoGP.com di podcast 'Last on the brakes', Rivola mengatakan hubungan pasangan ini: "Dia [Espargaro] adalah bagian besar dalam mendapatkan Maverick. Saya menghubungi Aleix untuk melihat bagaimana [kemungkinan] ini terjadi. Perasaan, jika kita bisa melakukannya dan dia berperilaku seperti seorang kapten.

"Dia masih melakukan itu. Sekarang dia memiliki masalah karena Maverick benar-benar fokus. Tapi saya merasa sangat beruntung. Saya tahu bahwa cepat atau lambat akan ada masalah di antara mereka berdua. Tapi kami telah memperjelasnya sebelum kami memulai balapan tahun ini.

"Pada akhirnya, mereka tahu bahwa saling menghormati adalah kuncinya dan mereka memiliki sejuta peluang untuk menunjukkan apakah mereka melakukannya di dalam dan di luar trek."

Aprilia dapat menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus menengahi keduanya saat memperebutkan kemenangan balapan yang pasti dapat menyebabkan ketegangan di dalam garasi.

Tapi setelah menyaksikan pasangan itu bertarung habis-habisan di Portimao, meskipun untuk lima besar dan bukan kemenangan balapan, Rivola berharap kedua pembalap Spanyol itu tetap menghormati satu sama lain, tidak peduli keadaan di dalam atau di luar jalur.

"Mereka lebih tahu dari kami apa yang mereka lakukan di trek," tambah Rivola. “Level pebalap MotoGP sekarang benar-benar tinggi dan kita berbicara tentang pebalap yang bisa menghitung sentimeter untuk menempatkan roda.

"Cara mereka berpikir, seberapa cepat mereka melakukan itu adalah sesuatu [luar biasa]. Jika pikiran mereka bersih, mereka balapan dengan cara itu, jika ada sesuatu yang melawan orang lain, mereka balapan dengan cara yang berbeda.

“Saya mengapresiasi fakta, khususnya Maverick dan Aleix di balapan Sprint mungkin ada sedikit pertarungan, tapi melakukannya dengan cara yang sangat sportif.

"Pada akhirnya, apakah benar melakukannya dari sudut pandang waktu [putaran] yang sederhana, mungkin tidak? Tapi terkadang bagus juga jika mereka mengukur satu sama lain. Itu cara mereka berkomunikasi satu sama lain."