Espargaro Merasa Penalti Tekanan Buat Balapan Lebih Membosankan

Kekhawatiran pembalap Aprilia, yang juga ditekankan oleh pembalap lainnya, adalah bahwa pengenalan penalti waktu untuk berlari di bawah tekanan ban minimum yang ditentukan (50% dari Grand Prix atau 30% dari Sprint) membuat tekanan awal ban perlu dibuat lebih tinggi.

Pada akhirnya itu akan memicu masalah yang terkait dengan tekanan ban depan yang naik di udara panas dan 'kotor' saat mengikuti motor lain akan lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian, menurut Espargaro, pengendara akan dipaksa untuk menjaga jarak yang lebih terhormat.

“Ini cara yang sangat bagus untuk membuat balapan lebih membosankan. Ide yang sangat bagus,” kata Espargaro. “Karena kita akan melihat sepeda dengan satu detik di antaranya.

“Saya memberi tahu kalian setelah Assen – saya tidak ingin kedengarannya buruk, tetapi saya lebih cepat dari Brad [Binder] di Assen tetapi saya tidak dapat mendekatinya karena dia mengerem sangat terlambat dan saya tidak dapat menyalipnya. Tekanan saya terlalu tinggi sehingga saya tertinggal sekitar satu detik hingga lap terakhir ketika saya semakin dekat... dan inilah yang akan Anda lihat.

“Ini tidak bagus secara umum, untuk Aprilia, Ducati, atau Yamaha. Tidak bagus untuk kejuaraan. Saya mengerti Michelin mencari keamanan - sempurna, kami - tetapi batas [minimum] terlalu tinggi.

“Lap pertama yang saya lakukan di Jerman adalah 1,55 bar. Sekarang mereka menetapkan batas [minimum] di 1,88 bar. Itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Anda harus mengaturnya di garasi!

“Ya, Anda bisa masuk dan keluar dari draft [slipstream] dan bermain sedikit tetapi jika Anda ingin selalu sedikit dari 1,88, [tetapi] untuk menghindari penalti Anda harus naik ke 2, 2,1 bar . Anda tidak ingin bermain di 1,89 karena terlalu sulit bagi para teknisi, sangat sulit.

“Demi keamanan, saya mengerti apa yang coba dilakukan Michelin [tetapi] 1.8 itu gila. Di 1.90 motor sudah tidak berfungsi lagi. Ini juga tidak bekerja pada 1,55 [karena terlalu rendah] tetapi Anda harus mulai dari sana untuk mencapai 1,80 pada putaran enam.

“Sekarang Anda harus mulai dari 1,70 dan Anda akan mencapai 2,2 jika Anda berada di tengah grup.

“Anda akan melihat satu orang di depan menarik diri dan tidak ada yang bisa melakukan apa pun, Anda harus pergi seperti kereta [jarak yang sama antara setiap pengendara]. Mudah-mudahan tidak di balapan dingin, tapi di balapan normal hal ini akan terjadi. 100%.”

Espargaro juga setuju dengan komentar juara bertahan Francesco Bagnaia bahwa perubahan itu mungkin lebih aman untuk ban, tapi tidak untuk pebalap.

“Ini adalah pertanyaan yang saya ajukan: 'Jika saya tiba di Barcelona Turn 1 pada 2.2 [bar] lalu bagaimana cara menghentikan motor? Bagaimana cara menghindari menabrak seseorang? Atau memberi lebih banyak ruang?'. Mereka mengatakan mereka memotong beberapa ban [untuk memeriksa] dan mereka mulai kehilangan sedikit.

“Ini bukan situasi yang mudah tetapi saya mengajukan pertanyaan yang sama. Pada 2.1-2.3 motor bergerak dan mudah jatuh.

“Saya benci berkendara di 2 bar. Ini adalah bencana. Di Assen, saya cepat tapi tidak bisa lebih baik dari P3 untuk ini. Tidak ada yang suka berkendara di 2.1. Bukan Ducati, KTM. Untuk semua orang, itu sama saja.”

Saat ini, pelanggaran tekanan ban pertama hanya akan menghasilkan peringatan. Pelanggaran kedua kemudian akan membuat pengendara menerima penalti 3 detik pasca balapan, pelanggaran ketiga penalti 6 detik dan yang keempat penalti 12 detik.

Balapan pertama yang menggunakan sistem pemantauan real-time baru, yang telah menjalani pengujian (tanpa hukuman) di delapan putaran sebelumnya, adalah Sprint Race Silverstone Sabtu sore.