Quartararo: Di Setiap Trek di Mana Saya Cepat, Saya Lambat

Tahun lalu, Quartararo memuncaki timesheets hari Jumat dengan 1 menit 58,946 detik, tetapi kali ini hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 59,425 detik. Meninggalkannya di urutan ke-11 dan harus melalui Kualifikasi 1 hari Sabtu.

“Masalahnya adalah pada dasarnya kami tidak bisa menghasilkan grip,” kata Quartararo. “Saya merasa bahwa saya berkendara dengan baik tetapi waktu putarannya sangat jauh dari yang kami harapkan. Jadi menurut saya keseimbangan [hari ini] sangat buruk.”

Suhu dingin tidak membantu Quartararo tetapi - setelah memarkir paket aero baru yang lebih besar - dia menekankan bahwa pengaturan dasarnya, di sekitar mesin M1 yang lebih bertenaga, secara umum sama dengan musim lalu.

Seandainya Quartararo mengulangi waktu Jumatnya setahun yang lalu, dia akan berada di posisi keenam.

"Ini masalahnya. Kami tidak tahu kenapa [kami lebih lambat musim ini],” akunya.

“Perasaan saya adalah bahwa saya mengendarai satu detik lebih cepat dari tahun lalu, tapi saya satu detik lebih lambat. Ini membuat saya frustrasi karena bukan itu yang saya inginkan. Ini adalah sesuatu yang paling sulit secara mental, untuk tidak tahu kenapa kita selambat itu.

“Tahun lalu saya sangat cepat. 2021 Saya sangat cepat. 2019 saya cepat - tapi tahun ini, di setiap trek yang sebelumnya saya cepat, saya lambat. Yang lain telah melangkah maju, tetapi kami bahkan tidak melakukan putaran waktu yang lalu. Ini adalah sesuatu yang sulit kami pahami.

“Kami benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali kita mencoba sesuatu, itu tidak menjadi lebih baik. Menjauh [dari basis] untuk semakin tersesat juga bukan jalannya. Di awal tahun kami mencoba segalanya [berbeda set-sup], tidak berhasil, jadi kami mempertahankan basisnya. Tapi pada dasarnya, basis tahun lalu adalah basis Assen dan di sini.”

Dari sayap baru yang lebih besar, yang membentuk Quartararo dan salah satu pembaruan aero yang tersedia di musim rekan setimnya, Franco Morbidelli, #20 menambahkan:

“Saya pikir ini bisa positif, tapi di trek seperti Misano dan Austria di mana ada banyak wheelie, karena menurut saya downforcenya sedikit lebih baik,” katanya. "Tapi di sini, wheelie-nya sangat rendah, itu salah satu dari tiga trek di kejuaraan di mana Anda tidak membutuhkan banyak aero."

Morbidelli, satu posisi di belakang Quartararo pada timesheets, terjatuh di putarannya dengan fairing baru dan juga akan menjalankan versi standar untuk sisa akhir pekan.

Sementara itu, ditanya tentang perkiraan hujan besok, Quartararo menyindir: “Apa pun yang terjadi, saya akan ambil. Saya tidak terlalu peduli apakah itu turun salju, hujan atau berangin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik.”