MotoGP Qatar: Fernandez Tercepat, Pecco-Martin Lolos Q2

RNF Aprilia's Raul Fernandez surprises by leading Friday practice for the 2023 Qatar Grand Prix from Fabio di Giannantonio.

Pembalap RNF Aprilia Raul Fernandez tampil mengejutkan dengan memimpin sesi Practice untuk MotoGP Qatar dari Fabio di Giannantonio (Gresini Ducati)

Maverick Vinales, yang berakhir di posisi ketiga, seharusnya memuncaki sesi dengan rekor laptime jika bukan karena bendera kuning, yang juga merugikan Fabio Quartararo.

Penantang gelar Jorge Martin berhasil menyelamatkan posisi ketujuh, mengungguli pemimpin klasemen Francesco Bagnaia - tetapi pebalap Pramac itu terlihat tidak nyaman dengan kurangnya grip.

Baru berada di posisi ke-19 ketika serangan waktu dimulai, harapan Martin langsung berubah dengan adanya ban baru, namun ia dan tim Pramac-nya memikirkan banyak hal sebelum menghadapi hari Sabtu.

“Yang pasti kami berada dalam masalah pada awalnya,” aku manajer tim Gino Borsoi. "Bukan hanya kami, tapi juga beberapa Ducati lainnya... Kecepatan kami adalah sebuah bencana."

Bagnaia, salah satu dari sedikit orang yang tetap menggunakan ban bekas yang keras dalam perjalanannya menuju posisi ketiga di sesi pembukaan, menikmati sesi practice yang lebih tenang.

Setelah sesi pembukaan yang menyedihkan, di mana keempat pembalap Honda mendekam di bawah timesheets, Marc Marquez ditarik ke sepuluh besar oleh Bagnaia malam ini.

Rekan setim Martin, Johann Zarco - kedua di FP1 - terjatuh dari motor Pramacnya pada awal satu jam dan tertinggal di urutan ke-16.

Jack Miller melakukan lebih banyak lap dengan sayap belakang KTM baru, namun mengalami lowside dengan RC16 miliknya pada tahap awal. Pembalap Australia itu kembali terjatuh, dan gagal menembus Q2 karena berada di posisi ke-11.

Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini juga akan mendampingi Quartararo di Kualifikasi 1 hari Sabtu.