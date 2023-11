Marquez Perkenalkan Helm Tribute Honda untuk GP Valencia

Ia menjelaskan melalui media sosial: “Sebuah perjalanan yang hampir seumur hidup.



"Baiklah… yang terakhir musim ini, saya persembahkan untuk Anda helm yang terinspirasi dari kata 感謝 “Kansha”, sebuah ekspresi bahasa Jepang yang lebih dalam dan dekat dari “arigato” (terima kasih). Sebuah edisi dari sepenuh hati.



"Ini sangat spesial bagiku, aku harap kamu menyukainya."

"One Heart, Satu Hati".

Marc Márquez is running a special helmet this weekend dedicated to Honda #MotoGP #ValenciaGP pic.twitter.com/72myDYOWY6