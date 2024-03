Martin Yakin Fermin Aldeguer Sudah Siap untuk MotoGP

Jorge Martin percaya kompatriotnya Fermin Aldeguer sudah siap untuk MotoGP di tengah rumor bahwa remaja Spanyol itu akan bergabung ke Pramac Ducati tahun depan.

Meski hanya berada di posisi ketiga klasemen Moto2 tahun lalu - di belakang Pedro Acosta dan Tony Arbolino - Aldeguer mendominasi akhir musim dengan memenangi empat balapan terakhir memakai sasis Boscoscuro.

Martin, pembalap Pramac yang melawan Francesco Bagnaia untuk gelar sampai putaran terakhir musim lalu, mengatakan ini kepada peluncuran tim di Bahrain:

Current Pramac star Martin, who fought Francesco Bagnaia for the title until the final round of last season, said at Wednesday’s team launch in Bahrain:

"Saya pikir dia [Aldeguer] sudah siap. Pada akhir tahun lalu, ia sudah menunjukkan potensinya. Kini dia harus menunjukkannya selama musim yang panjang dan bertarung untuk gelar.

“Namun saat ini, dia adalah pebalap terkuat di Moto2. Saya tidak tahu apakah dia sudah menandatangani kontrak [untuk MotoGP] atau belum, tapi [jika demikian] saya yakin ini akan memberinya kepercayaan diri untuk musim ini.”

Jika promosi Aldeguer ke Pramac Ducati benar adanya, berarti salah satu dari Martin atau rekan satu tim barunya Franco Morbidelli akan meninggalkan Pramac akhir tahun ini.

Martin tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati - bahkan dirumorkan adanya klausul promosi pabrikan jika memenangkan gelar tahun lalu - namun masih terlalu dini untuk mengetahui masa depannya.

"Ini masih terlalu dini, kita harus menunggu. Saya pikir Bagnaia harus segera dikonfirmasi [di Ducati]. Dia pantas mendapatkannya,” kata Martin tentang rivalnya dalam pertarungan gelar tahun lalu.

“Saya pikir saya telah menunjukkan kemampuan dan tujuan saya adalah memulai musim dengan baik dan menunjukkan bahwa saya siap untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Jika tidak, kita lihat saja nanti…”

Paruh kedua musim yang brilian melihat Martin merebut puncak klasemen MotoGP 2023 untuk sesaat sebelum Bagnaia pulih dan meraih gelar keduanya dengan selisih 39 poin.

“Musim lalu kami cepat. Kami harus menjaga kecepatan yang sama, itu pasti,” kata Martin tentang tahun 2024. “Tetapi ada detail [yang dapat kami tingkatkan] dalam hal mentalitas, dalam hal fisik, dalam hal setup.

“Kami bekerja di segala bidang dan penting untuk berada dalam kondisi 100% agar mampu memperebutkan gelar. Dan mari kita berharap mendapat sedikit keberuntungan untuk mendapatkannya.”

“Yang pasti kami bisa [memenangkannya],” tambahnya. “Tetapi saya rasa kami tidak ingin terobsesi dengan hasil akhir. Kami harus fokus pada proses, menjalani balapan demi balapan dan mari kita lihat pada akhirnya apakah kami bisa menang.”

Bagnaia, Martin dan sesama pengguna GP24 Bastianini menikmati pra-musim yang kuat, meski masalah getaran pada hari terakhir tes Qatar hadir sebagai kejutan.

“Itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Ini lebih pada para insinyur. Jadi saya kira mereka akan menyelesaikannya,” katanya tentang getaran tersebut.

"Saya percaya diri. Saya pikir ada beberapa masalah pada motor yang tidak akan terjadi pada balapan. Saya berharap mereka mengubah beberapa bagian dan semuanya akan baik-baik saja.”

Balapan pembuka musim di Qatar akan berlangsung di Lusail akhir pekan depan, 8-10 Maret.