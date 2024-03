Bezzecchi Akui Marquez Bersaudara Lebih Baik di Qatar

With only Franco Morbidelli the other Ducati behind him, three-time MotoGP race winner Marco Bezzecchi was unable to rectify the braking issues that plagued him during pre-season testing.

Dengan hanya Franco Morbidelli sebagai Ducati lain yang berada di belakangnya, pemenang balapan MotoGP tiga kali Marco Bezzecchi tidak mampu memperbaiki masalah pengereman yang mengganggunya selama tes pra-musim.

Kesulitan untuk beradaptasi dengan GP23, Bezzecchi tidak mampu memulihkan kesulitannya di Qatar saat terjebak dalam pertarungan melawan Fabio Quartararo (Yamaha) serta duo Honda, Johann Zarco dan Joan Mir.

"Saya tidak percaya diri dengan rem dan bahkan saat memasuki tikungan,” Bezzecchi seperti dilansir GPOne.

“Saya akhirnya harus membuka throttle lebih awal dari yang seharusnya karena saya tidak punya kecepatan.

“Selain itu, saya segera kehabisan ban belakang dan harus mencoba mengelolanya. Saat tersisa 11 lap lagi, saya sudah berada di pemetaan C pada mesin yang menghasilkan tenaga paling kecil.

“Itu adalah akhir pekan yang sulit. Ada beberapa hal positif tetapi ketika akhir pekan tidak berjalan baik, sulit untuk memulihkannya.

“Semoga kami segera menemukan titik awal yang baik untuk putaran berikutnya di Portimao.”

Bezzecchi jauh dari tiga pebalap Ducati lainnya yang menggunakan motor yang sama dengannya.

Marc Marquez menjadi pebalap GP23 terbaik dengan finis keempat, sementara Alex Marquez berada di urutan keenam, unggul satu peringkat dari rekan setim Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio.

“Marquez bersaudara dan rekan setim saya lebih kompetitif dari saya dalam serangan waktu dan juga jarak balapan,” tambah Bezzecchi.

“Saya harus menganalisis data untuk memahami kekurangan saya dibandingkan dengan data tersebut. Yang terpenting, saya harus memahami mengapa saya kurang kecepatan.

“Sekarang saya tidak bisa melakukan apa yang rekan setim saya lakukan. Saya tidak percaya diri dengan bagian depan dan ketika saya mengerem, motor tidak menikung.

“Secara umum saya kesulitan, tetapi saya bekerja keras sehingga saya bisa mencapainya. Ini adalah situasi yang membuat frustrasi tetapi pada saat yang sama memotivasi.”