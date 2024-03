Sporting Director Baru Ducati Ceritakan Proses Perpanjangan Bagnaia

Perpanjangan kontrak Francesco Bagnaia di Ducati tampak seperti formalitas, dan akhirnya ia menandatangani kontrak baru sam api 2026 dengan nilai minimal £6 juta per musim.

Namun masih ada kendala yang harus diatasi sebelum Ducati bisa mengikat juara bertahan MotoGP tersebut.

Grassilli, yang menggantikan Paolo Ciabatti sebagai Sporting Director baru Ducati, bertanggung jawab dalam negosiasi tersebut.

Masalahnya, Grassilli tidak pernah melakukan negosiasi kontrak pembalap MotoGP sebelumnya.

“Saya berkarir selama 20 tahun di bidang pemasaran, di mana peran saya adalah mengumpulkan sumber daya keuangan sebesar mungkin agar tim MotoGP dan WorldSBK dapat bekerja, melalui hubungan yang saya miliki dengan sponsor,” jelas Grassilli kepada Motorsport.

“Ini pertama kalinya saya menegosiasikan kontrak di mana sayalah yang memegang dompet, uangnya.

“Saya pikir itu mudah, namun kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan.

“Namun berkat semua pihak kami berhasil mencapai kesepakatan.

But thanks to all parties we managed to reach an agreement.

“Semua orang menganggap remeh pembaruan Pecco Bagnaia, tapi itu tidak semudah yang dibayangkan orang.”

Tekanan yang didapat Grassilli semakin meningkat dengan harapan Gigi Dall'Igna untuk menyelesaikan kontrak Bagnaia sebelum awal musim.

Hal itu akhirnya diselesaikan jelang MotoGP Qatar yang kemudian dimenangi Bagnaia.

“Ada saat ketika saya ragu untuk bisa menyelesaikannya sebelum Qatar, karena mungkin saya kurang pengalaman memahami keseluruhan konteksnya,” kata Grassilli.

“Pembaruan pertama saya, dengan pebalap sepenting itu, tidaklah mudah.”

Dia menambahkan: “Tujuan pribadinya adalah memperpanjang kontrak Pecco sebelum balapan pertama, dan kami mencapainya.

“Dan bukan hanya karena hasilnya, tapi karena menggabungkan semua nilai merek kami, dan dia sangat dicintai oleh seluruh dunia Ducati.”

Perlombaan untuk kursi pabrikan Ducati kedua pada tahun 2025 sedang berlangsung.

Enea Bastianini merupakan pemegang kursi saat ini, tapi Jorge Martin dari Pramac sudah mengancam akan keluar dari Ducati jika tidak mendapat kursi pabrikan tahun depan.

Marc Marquez juga menjadi opsi yang menarik.

Grassilli menjelaskan: “Sekarang kami memutuskan untuk memperlambat dan melihat bagaimana perkembangan di trek.

“Kami memiliki motor yang kompetitif, yang paling diinginkan di grid, dan itulah mengapa kami tidak terburu-buru memutuskan siapa yang akan menjadi pembalap pabrikan kedua.

“Pilihannya akan penting, harus dipertimbangkan dan itu membutuhkan waktu.

“Kami memiliki banyak broker [re: pembalap] yang dapat kami putuskan.”