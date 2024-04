Yamaha Tentukan Deadline Pencarian Tim Satelit untuk 2025

Pramac dan VR46 - yang kontraknya sebagai tim satelit Ducati akan habis akhir tahun ini - banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Yamaha.

Tapi VR46 tampaknya menolak Yamaha, seperti dilaporkan Sky Italia, meninggalkan pabrikan Jepang itu "terkejut" dan "kecewa".

Managing Director Lin Jarvis ditanya apakah dia telah menetapkan batas waktu dalam negosiasi tim satelit untuk memutuskan apakah akan bergabung.

"Tidak ada tenggat waktu yang baku,” katanya. “Tidak ada aturan, tidak ada yang pasti.

“Tapi menurut saya paling lambat adalah Mugello [31 Mei-2 Juni].

"Sebelum Mugello, semuanya harus beres.

“Satu-satunya tenggat waktu baku yang Anda miliki adalah perencanaan masa depan Anda, ketika Anda melakukan investasi.

“Saat berbicara tentang budget, bicara pembuatan bahan tambahan atau tidak, perlu diketahui bulan Juni.

“Jadi, kurang lebih, itulah waktunya.”

Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang hanya menjalankan dua motor di grid MotoGP.

Namun ada optimisme bahwa mereka dapat menggandakan kehadirannya tahun depan.

“Kami telah menyatakan sebelumnya, jelas niat kami untuk kembali menampilkan empat motor di grid dalam jangka waktu secepat mungkin, ”kata Jarvis.

“Tidak hanya menjadi kompetitif di setiap balapan akhir pekan dengan memiliki lebih banyak sepeda di grid dan lebih banyak data.

“Tapi juga memiliki data yang sama untuk membantu mengembangkan motornya.

“Memiliki dua [sepeda] jelas merupakan suatu kerugian, jadi kami sedang mengusahakannya.

“Ada banyak diskusi yang terjadi. Itu bersifat rahasia. Jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda tentang hal itu.

“Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah: rencana kami tetap sama. Kami optimis bahwa kami akan berhasil mendapatkan tim satelit, tim kedua, dan tim independen di grid secepat mungkin.

“Tetapi Anda harus menunggu lebih lama, begitu juga kami.”

VR46 mengatakan kepada Crash bahwa mereka 'senang dengan Ducati' tetapi 'pantas mendapat lebih' - sepertinya mengacu ke Desmosedici spesifikasi terbaru jika mereka memperbarui kontrak.

Sementara itu, Pramac yang saat ini memiliki akses ke dua motor pabrikan Ducati, bisa tergoda oleh tawaran finansial yang ditawarkan Yamaha.

Yamaha juga bisa mengganti enam teknisi khusus Pramac yang diberikan Ducati.

Setelah mengamankan masa depan Fabio Quartararo untuk dua tahun ke depan, tambahan tim satelit adalah tujuan besar berikutnya saat mereka berupaya mengembalikan diri mereka ke posisi terdepan di MotoGP.