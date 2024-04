Pedrosa Tak Tahu Dirinya Memperebutkan Podium di Sprint Race Jerez

Saat pembalap wildcard KTM Dani Pedrosa melintasi garis finis hanya terpaut 0,050 detik dari Fabio Quartararo di Sprint Race Jerez, dia mengira itu hanya untuk posisi keenam atau ketujuh.

Sebaliknya, karena 15 kali kecelakaan yang terjadi sepanjang balapan, keduanya memperebutkan tempat ketiga.

Perubahan lebih lanjut terjadi saat Quartararo mendapat penalti setelah balapan karena tekanan ban rendah, mempromosikan Pedrosa ke posisi tiga besar MotoGP pertamanya sejak 2017 dan hasil terbaiknya sebagai pebalap penguji KTM.

Meskipun keputusan tersebut datang terlambat bagi Pedrosa untuk menjadi bagian dari perayaan podium resmi, KTM merayakan podium Sprint ke paddock dalam seremoni tidak resmi pada Sabtu sore (foto)!

“Balapan yang sibuk karena kondisi lintasan yang rumit. Sangat mudah untuk mengenai tempat yang lembab dan meluncur. Saya tetap presisi dan mendapat keuntungan dari semua kecelakaan itu,” kata Pedrosa.

"Pada lap terakhir saya mencoba menyalip [Quartararo] beberapa kali tetapi saya tidak tahu kami sedang berjuang untuk podium karena saya tidak bisa melihat pitboard saya dengan baik.

“Ketika saya masuk ke dalam pitbox, saya pikir finis ke-6 atau ke-7! Untuk sesaat sepertinya kami gagal [naik podium] dengan selisih setengah sepersepuluh detik, namun penalti telah tiba dan saya sangat gembira untuk seluruh tim. Mereka pantas mendapatkannya.

"Kami tidak melakukannya dengan baik dalam latihan atau memiliki perasaan yang baik di kualifikasi sehingga mulai dari P16 harapannya lebih rendah dibandingkan untuk naik podium!

“Kami akan mengambil finis luar biasa ini hari ini.”

Team Manager KTM Francesco Guidotti menambahkan: “Kami berjuang untuk podium di Sprint dengan Brad dan Dani akhirnya berhasil - yang luar biasa, terutama dari posisi di tengah-tengah.”

KTM team manager Francesco Guidotti added: “We were fighting for the podium in the Sprint with Brad and Dani finally made it - which is outstanding, especially from that position in the middle of the pack.”