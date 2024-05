Aprilia Membuka Petunjuk Soal Keputusan Pembalap Ducati

Aprilia mengisyaratkan bahwa mereka mengejar Enea Bastianini untuk musim depan - sebuah petunjuk yang memiliki konsekuensi di pasar pembalap.

Saat ini Bastianini tengah coba mempertahankan kursinya di pabrikan Ducati, tapi Jorge Martin (Pramac) dan Marc Marquez (Gresini) lebih berpeluang memiliki tempat tersebut tahun depan.

Di sisi lain, Aprilia tahu dia harus mencari talenta papan atas untuk menggantikan Aleix Espargaro yang pensiun.

Pergerakan pasar pembalap MotoGP bergantung pada keputusan Ducati karena ketiga pebalap tersebut memprioritaskan motor merah dari Borgo Panigale.

Namun pada hari Sabtu di akhir pekan MotoGP Catalunya, CEO Aprilia Massimo Rivola mengatakan: "

But on Saturday at the Catalunya MotoGP, Aprilia CEO Massimo Rivola said: “Mari kita lihat apakah kita akhirnya bisa mendapatkan orang Italia yang mengendarai motor Italia atau tidak.”

Kata-katanya adalah petunjuk jelas bahwa Aprilia berpikir mereka bisa mendaratkan Bastianini pada tahun 2025.

Secara tidak langsung, Bastianini tampaknya akan kehilangan posisinya di pabrikan Ducati, setidaknya dari sudut pandang Aprilia.

Jika asumsi mereka benar, maka sekarang Ducati hanya memikirkan dua nama - Martin dan Marquez - untuk kursi pabrikan yang sangat didambakan.

Aprilia dipandang sebagai Rencana B yang menarik bagi siapa pun yang tidak menerima pabrikan Ducati pada tahun 2025.

Namun klaim publik mereka tentang Bastianini - dan bukan Martin - sedikit memberi gambaran akan keputusan besar yang harus di ambil Ducati pada akhir pekan Mugello.