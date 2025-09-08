Bastianini Anggap GP Catalunya Podium "Sungguhan" Pertamanya di KTM

Peningkatan dramatis Enea Bastianini di KTM mencapai titik tertinggi baru di Catalunya dengan podium 'sungguhan' pertamanya dengan RC16.

Pembalap Italia, yang kesulitan menembus sepuluh besar di paruh pertama musim, telah menunjukkan potensi untuk bertarung di depan sejak meraih podium Sprint di Brno.

Namun, ia harus menunggu tiga putaran lagi untuk melakukannya di Grand Prix, finis sebagai pembalap KTM teratas di belakang Alex dan Marc Marquez dari Ducati di Barcelona.

Start dari posisi kesembilan, Bastianini naik ke lima besar pada putaran pertama, kemudian menyalip Fabio Quartararo dari Yamaha dan akhirnya rekan setimnya di RC16, Pedro Acosta, untuk naik ke posisi ketiga pada Lap 11 dari 24 putaran.

Catalan MotoGP lap times: Alex Marquez, Marc Marquez, Enea Bastianini

Meskipun tak mampu menyamai kecepatan Ducati di depan, Bastianini berhasil unggul delapan detik atas Acosta, yang menggunakan ban belakang Soft.

"Balapan itu sangat sulit dan panjang, tetapi kami berhasil mengawali balapan dengan cukup baik," kata Bastianini. "Begitu saya berada di belakang Alex, Marc, dan Pedro, saya mencoba menjaga kecepatan mereka dan menginjak gas dengan halus. Kemudian Pedro mulai sedikit kehilangan kendali di dua pembalap terdepan, dan itu memberi saya kesempatan untuk menyalip.

"Itu tidak mudah karena dia mengerem sangat terlambat, tetapi kami memanfaatkan peluang dan berhasil dengan baik.

"Saya sempat menjauh dari Pedro, tetapi kedua Marquez meningkatkan kecepatan mereka, dan hari ini mustahil bagi saya untuk melakukan hal yang sama.

"Tapi saya bisa puas dengan hasil ini. Podium pertama bersama Tech3, podium pertama saya bersama KTM."

Ditambah posisi lima di Sprint, Bastianini total mencetak 21 poin di Barcelona, ​​jumlah poin terbanyaknya musim ini setelah pencapaian terbaik sebelumnya, 14 poin, di Brno.

Tingkat peningkatan performa Bastianini terlihat dari pencapaian terbaik ketiganya di akhir pekan, hanya 9 poin (dari 37) di COTA.

Bastianini, Guenther Steiner, Herve Poncharal, 2025 Catalan MotoGP

Bos tim baru, Guenther Steiner, menjadi saksi podium pertama Bastianini di KTM, menyaksikan bersama Herve Poncharal.

“Sungguh indah. Kita bisa bertemu bos lama dan bos baru di balapan yang sama!” kata Bastianini. “Sambutan yang hangat untuknya.

“Di Brno, kami kedatangan CEO baru dari KTM dan kami meraih podium di Sprint rACE. Sekarang bos baru Tech 3 dan podium Grand Prix. Jadi saya menunggu kabar [tentang siapa yang akan datang ke] Misano!”

Hasil Bastianini ini merupakan podium pertama Tech3 di hari Minggu sejak Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2024.

"Podium pertama musim ini sudah dinantikan selama beberapa putaran, dan ini merupakan hadiah yang luar biasa atas semua kerja keras yang telah dilakukan bersama tim," ujar manajer tim Nicolas Goyon.

"Hongaria [kegagalan finis ganda] memang tidak ditakdirkan, tetapi ia benar-benar ingin menunjukkan potensinya di Barcelona. Ia meraih podium ini dengan cara yang luar biasa, dan kami semua sangat senang untuknya!"

Rekan setimnya yang cedera, Maverick Vinales, mencapai garis finis di posisi ke-13.