"Reaksi Berantai" Singkirkan Di Giannantonio dari GP Catalunya

Balapan MotoGP Catalunya Fabio di Giannantonio sudah kacau sejak awal, ia turun dari posisi keenam ke posisi kesebelas di lap pembuka.

Puncaknya terjadi ketika 'reaksi berantai' yang mengakibatkan pebalap VR46 Ducati itu terjatuh di Tikungan 1 lap 2.

Rekan setimnya, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi bersenggolan tepat di depan, menyebabkan pebalap Aprilia itu terjatuh.

Francesco Bagnaia, yang sebelumnya telah melewati di Giannantonio di zona pengereman, kemudian menutup gas untuk menghindari insiden tersebut.

Diggia bereaksi, tetapi kehilangan kendali pada bagian depan GP25-nya.

"Saya memulai dengan lambat meskipun melakukan hal yang sama seperti kemarin, jadi saya kehilangan beberapa posisi di tikungan pertama," kata Diggia. "Lalu terjadi reaksi berantai akibat kontak di depan saya.

"Pecco harus mengurangi kecepatan. Saya harus mengerem agar tidak menabrak Pecco, dan karena beban yang tepat di bagian depan, saya jatuh.

"Untungnya, saya baik-baik saja, itu kecelakaan kecepatan rendah.

"Kami mengalami sedikit nasib buruk beberapa hari Minggu terakhir, jadi saya berharap akhir pekan di Misano berjalan lancar, di mana kami akan mencoba membalikkan keadaan."

Di Giannantonio mencoba melanjutkan balapan, tetapi ia mundur dari posisi terakhir di pertengahan jarak.

Dengan Morbidelli yang kemudian terjatuh, Diggia tetap imbang dengan rekan setimnya di posisi keenam klasemen kejuaraan dunia menjelang putaran kandang mereka di Misano akhir pekan ini.

Morbidelli akan absen di awal sesi latihan bebas karena melanggar perintah marshal setelah terjatuh.