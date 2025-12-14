Ducati Menegaskan Pentingnya Peran VR46 di Musim 2025

Legenda MotoGP Valentino Rossi membawa timnya ke MotoGP pada tahun 2022 setelah pensiun dari balap, dengan tim tersebut menandatangani kontrak dengan Ducati.

Pada tahun keduanya, VR46 sudah memenangkan balapan dengan Marco Bezzecchi, meskipun belum meraih podium sejak Grand Prix India 2023.

VR46 mendapatkan dukungan pabrik dari Ducati untuk tahun 2025, dengan Fabio Di Giannantonio menerima GP25.

Namun, ia tidak mampu mencetak kemenangan balapan dengan motor tersebut dan hanya meraih empat podium pada tahun 2025, sementara Franco Morbidelli meraih dua kali posisi ketiga dengan GP24.

VR46 adalah satu-satunya tim Ducati yang tidak memenangkan balapan di tahun 2025, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mencetak 13 kemenangan di GP25, dan Alex Marquez serta Fermin Aldeguer meraih empat kemenangan di GP24.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Sky Italy, bos tim Pablo Nieto mengakui “kami harus meningkatkan performa” karena VR46 perlu “berjuang untuk sesuatu yang berarti”.

Terlepas dari hasil yang kurang memuaskan di tahun 2025, bos Ducati Davide Tardozzi tetap memberikan dukungannya kepada tim VR46.

“Kami senang dengan kerja tim [VR46],” katanya kepada situs resmi MotoGP. “Mereka penting bagi kami dan telah menunjukkan betapa profesionalnya mereka.

“Untuk beberapa alasan, Franky dan DiGia tidak tampil baik selama musim ini.

“Mereka mengalami pasang surut, dan itu tidak memberikan hasil yang pantas bagi tim, karena tim telah bekerja dengan sangat baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Penampilan gemilang Alex Marquez di tahun 2025 bersama Gresini, di mana ia finis sebagai runner-up di belakang Marc Marquez dalam kejuaraan dan secara konsisten berjuang untuk podium, telah memberinya kontrak dengan GP26 untuk tahun depan.

Namun, Alex Marquez tetap terikat kontrak dengan Gresini, sementara Di Giannantonio di VR46 terikat kontrak langsung dengan Ducati.

Di Giannantonio berada di posisi keenam dalam klasemen pada akhir tahun 2025, tertinggal 262 poin dari Marc Marquez, sementara Morbidelli tertinggal 31 poin dari rekan setimnya di posisi ketujuh.