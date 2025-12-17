Bos Honda MotoGP Menguraikan Fokusnya untuk Musim 2026

Bos tim Honda MotoGP, Alberto Puig, mengatakan pabrikan Jepang itu perlu "menemukan sedikit lebih banyak konsistensi" untuk musim 2026.

Setelah menjalani musim 2024 yang buruk, di mana mereka tidak meraih podium dan berada di posisi terakhir klasemen pabrikan, Honda bangkit dengan 2026 yang kuat.

Mereka mengakhiri paceklik kemenangan dengan kemenangan di Grand Prix Prancis berkat Johann Zarco, serta menambahkan tiga podium Grand Prix lainnya di Silverstone (Zarco) ditambah podium Motegi dan Sepang dari bintang pabrikan Joan Mir.

Honda mencetak 210 poin lebih banyak daripada yang diraih pada tahun 2024, yang mengangkatnya keluar dari peringkat konsesi D.

Alberto Puig senang dengan kemajuan yang telah dicapai HRC, tetapi mengatakan tim perlu menemukan konsistensi yang lebih baik musim depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ada momen-momen bagus,” katanya kepada situs web resmi MotoGP. “Kita tidak bisa melupakan kemenangan Johann Zarco di Le Mans, yang benar-benar mengesankan.

“Kemudian, kedua pembalap kami, dari musim panas hingga hari ini, mereka, dengan pasang surut, telah meraih hasil yang cukup baik.

“Juga, kami sangat senang di Jepang dengan podium. Maksud saya, kemajuannya ada, tetapi kita perlu menemukan sedikit lebih banyak konsistensi saat ini.

“Dan inilah yang kami fokuskan untuk tahun depan.”

Ia menambahkan: “Saya rasa kita masih memiliki sedikit ruang untuk peningkatan di tahun ’26.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya yakin kita akan sampai di sana. Dan ini tentu saja akan sedikit membantu para pembalap.

“Maksud saya, juga menarik untuk tahun depan, susunan pembalap sudah selesai, tetapi kita akan memiliki pembalap baru [Diogo Moreira] yang datang dari Moto2, yang merupakan pembalap muda, yang sangat menarik untuk melihat bagaimana ia memulai.

“Jadi, ini adalah musim yang cukup menarik di depan. Pada akhirnya, Honda ingin menang dan cepat atau lambat kita akan siap untuk itu.”

Peningkatan Honda di tahun 2025 telah memposisikannya sebagai pemain utama di pasar pembalap 2027, dengan merek tersebut telah dikaitkan tahun ini dengan nama-nama terkenal termasuk Jorge Martin dan Pedro Acosta.

Mereka dijadwalkan untuk melakukan tes pertama dengan mesin MotoGP 2027 minggu ini di Malaysia, dengan Takaaki Nakagami akan turun sebagai penguji.

Article continues below ADVERTISEMENT