Motor MotoGP 2027 Diklaim akan Lebih Lambat 2.5 Detik

Motor MotoGP 850cc, yang akan diperkenalkan pada tahun 2027, disebut akan 2.5 detik lebih lambat dari motor saat ini, menurut Loris Capirossi.

Musim 2027 menandai perubahan regulasi terbesar di MotoGP dalam lebih dari satu dekade, dengan peralihan dari mesin 1000cc yang diperkenalkan pada tahun 2012 untuk mesin 850cc yang lebih kecil, sekaligus melarang

MotoGP akan beralih ke mesin 850cc mulai tahun 2027, sekaligus melarang perangkat ride-height motor, dan aerodinamika yang lebih kecil.

Selain perubahan pada motor, MotoGP juga akan memiliki pemasok ban resmi baru, Pirelli, yang akan menggantikan Michelin.

Tujuan di balik perubahan aturan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan membuat tontonan balapan menjadi lebih baik.

Generasi motor MotoGP saat ini adalah yang tercepat dalam sejarah, dengan rekor lap yang akan dipecahkan di hampir setiap sirkuit pada tahun 2025.

Dan menurut Capirossi, mantan pemenang balapan MotoGP yang kini jadi penasihat keselamatan Dorna, mengatakan waktu putaran akan meningkat sampai 2,5 detik dengan motor generasi baru.

“Motor-motor tersebut akan lebih lambat hingga 2,5 detik,” katanya di podcast Mig Babol.

“Ini akan seperti pada tahun 2007, ketika motor 800cc diperkenalkan [untuk menggantikan motor 990cc].

“Awalnya, wajar jika motor-motor tersebut lebih lambat.

“Data yang dikumpulkan oleh para insinyur di pabrikan yang terlibat dalam simulasi awal menunjukkan bahwa sepeda motor pada tahun 2027 akan 1,5 hingga 2,5 detik lebih lambat daripada sepeda motor saat ini.

“Alasan utamanya adalah kurangnya spoiler dan sayap, serta mesin 850cc.”

Capirossi menambahkan: “Menurut pendapat saya, sejarah akan terulang.

“Awalnya, segala sesuatunya biasanya akan bergerak lebih lambat: peraturan-peraturan tersebut disesuaikan justru untuk alasan ini, tetapi dengan tahap perkembangan selanjutnya, motornya akan lebih cepat.”

Beberapa pabrikan, termasuk KTM and Honda, telah mengungkapkan bahwa mereka telah menguji prototipe mesin 850cc pada musim dingin ini.

Pabrikan lain pasti akan mengikuti jejak mereka dalam beberapa bulan mendatang sebelum motor 2027 yang sebenarnya pertama kali turun ke lintasan.