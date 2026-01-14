FIM Tetapkan Peraturan Restart setelah Kecelakaan di MotoGP

FIM menetapkan bahwa mulai musim 2026 pembalap MotoGP dan WorldSBK tidak diperkenankan untuk kembali ke balapan dari sisi trek setelah kecelakaan.

Sampai sekarang, regulasi mengizinkan pembalap yang motornya mati setelah kecelakaan untuk mencoba menghidupkannya kembali di area luar trek.

Namun, hal ini berpotensi menciptakan situasi berbahaya karena membuat marshal dan pembalap tetap berada di area lintasan luar di tengah sesi balapan yang sedang berlangsung.

Arahan baru dari FIM telah melarang hal ini, dan menyatakan bahwa upaya untuk menghidupkan kembali motor yang mesinnya berhenti setelah kecelakaan harus dilakukan di belakang pembatas lintasan di service road, dan pembalap masih bisa kembali ke lintasan dari sana.

Dalam sesi latihan dan Superpole World Superbike, ini berarti bahwa pembalap masih dapat kembali ke pit di lintasan karena WorldSBK melarang pembalap memulai lap baru setelah kecelakaan selama sesi non-balapan. Sedangkan saat balapan, mereka dapat melanjutkan kembali tanpa masuk pit.

Di MotoGP, ini berarti bahwa pembalap masih dapat melanjutkan sesi setelah kecelakaan, hanya saja mereka harus menghidupkan kembali motor dari belakang pembatas lintasan dan bukan di area run-off.

Jika motor masih menyala, pembalap dapat kembali ke lintasan, tetapi marshal dapat mencegah mereka kembali jika, setelah memeriksa motor, mereka menilai motor tersebut mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan situasi berbahaya jika kembali ke trek, seperti kebocoran cairan.

Perubahan peraturan dari FIM ini merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh Komisi Grand Prix dan Komisi SBK.

Hal ini telah dikomunikasikan dalam surat yang ditujukan kepada petugas lintasan balap sirkuit, federasi nasional, promotor balap, IRTA, dan anggota komisi balap sirkuit.

“Setelah terjadi kecelakaan atau masalah teknis, setiap mesin yang tidak beroperasi di lintasan atau di area pengaman harus segera dibawa ke belakang garis perlindungan pertama oleh petugas lintasan,” demikian bunyi surat FIM.

“Mesin tidak boleh dihidupkan kembali di lintasan atau area pengaman. Mesin harus dipindahkan ke jalan servis (atau ke tempat yang aman dan terlindungi jika tidak ada jalan servis), di mana bantuan untuk menghidupkan kembali mesin dapat diberikan.”

Ditambahkan bahwa hanya pembalap yang dapat melakukan “perbaikan atau penyesuaian” pada motor mereka setelah kecelakaan, dan hal ini juga harus dilakukan di belakang pembatas lintasan.

Para marshal masih diperbolehkan untuk membantu pembalap menghidupkan kembali motor mereka, tetapi hal ini juga harus dilakukan di belakang pembatas lintasan.

FIM menyatakan bahwa pembaruan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan marshal dan telah mendorong federasi nasional untuk menerapkan protokol yang sama, meskipun mengakui “bahwa aturan ini mungkin menimbulkan beberapa tantangan pada awalnya, tetapi alasan utamanya adalah untuk meminimalkan paparan bahaya bagi para marshal lintasan kami.”

Aturan ini juga berlaku di semua kejuaraan balap sirkuit yang diselenggarakan FIM, tidak hanya MotoGP dan WorldSBK, yang berarti juga Kejuaraan Dunia Ketahanan FIM, misalnya.

