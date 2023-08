MotoGP Austria: Bezzecchi Tetap di Puncak Meski Masalah Teknis

Marco Bezzecchi memimpin sesi Practice untuk MotoGP Austria di Red Bull Ring meski dilanda masalah teknis. Sementara itu, Marc Marquez dan Jack Miller harus memulai kualifikasi dari babak Q1.

Bezzecchi memarkir mesin VR46-nya, yang tampaknya kehabisan bahan bakar, di samping pemilik tim Valentino Rossi, mengawasi sisi trek, dan memberi Bez tumpangan skuter kembali ke pit.

Ketakutan akan hujan membuat beberapa pembalap segera menyerang dengan ban Soft baru, dengan Marco Bezzecchi di depan Brad Binder, Maverick Vinales dan Takaaki Nakagami setelah 15 menit.

Bezzecchi tetap di atas sampai Vinales (soft-soft) menarik 0,375 detik selama tahap tengah.

Berkendara di trek di mana kariernya di Yamaha tiba-tiba berakhir pada 2021, Vinales masih di depan Bezzecchi dan Binder ketika bendera hujan dikibarkan dengan 25 menit tersisa.

Sebaliknya, hujan menjadi berita buruk bagi pebalap seperti Johann Zarco dan Marc Marquez, yang masih berada di luar sepuluh besar.

Menjalankan aerodinamika Honda downforce tinggi baru, Marquez telah mengikuti Fabio Quartararo (juga pada fairing M1 yang lebih besar) untuk beberapa lap, #93 berjuang untuk menghentikan motornya di belakang orang Prancis itu.

Marquez kemudian tersandung setelah mengikuti Enea Bastianini, pebalap yang ditabraknya di belakang Assen, keluar dari pit. Saat pembalap Ducati menginjak rem untuk tikungan pertama, Marquez menutup terlalu cepat dan terpaksa melewati mesin merah dan melintasi kerikil.

Yang lebih buruk terjadi pada Bastianini, yang kemudian jatuh sendiri di tikungan.

Tapi tetes hujan dibersihkan untuk sepuluh menit terakhir, ketika Marquez dan kemudian RNF Miguel Oliveira meroket fitur urutan kedua - tapi pembalap Repsol Honda kemudian akan dilucuti dari lap karena melebihi batas trek.

Upaya Marquez untuk membuat selebaran lain kemudian terhambat ketika dia ditahan oleh mantan rekan setimnya Pol Espargaro, yang diselidiki oleh FIM Steward.

Sementara itu, Bagnaia sempat mengambil alih P1, sebelum Bezzecchi mencatatkan waktu 1 menit 28,533 detik untuk rekor putaran baru. Vinales kemudian berada dalam jarak 0,044 detik dari Bezzecchi untuk membagi Ducati, untuk posisi kedua.

Brad Binder menempatkan KTM di urutan keempat, disusul Pramac Ducati dari Zarco dan Jorge Martin. Pemenang Silverstone Aleix Espargaro berada di urutan ketujuh dengan Alex Marquez, Quartararo dan Oliveira juga mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2.

Setelah berjuang di zona pengereman dalam perjalanannya ke urutan ke-22 pagi ini, Miller naik ke urutan ketujuh, tetapi kemudian turun ke urutan ke-14 saat bendera kotak-kotak dikibarkan.

motogp austria - red bull ring - hasil sesi practice Pos pembalap Nat tim (motor) laptime/gap Lap top speed 1 ^4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'28.533s 23/24 312k 2 ^1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.044s 21/22 312k 3 ^5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.288s 17/21 316k 4 ^10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.330s 24/29 314k 5 ˅4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.388s 25/28 309k 6 ^4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.479s 25/28 312k 7 ^2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.519s 21/22 312k 8 ˅4 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.563s 25/26 308k 9 ˅7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.622s 26/30 308k 10 ^7 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.627s 22/26 310k 11 ^4 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.653s 28/29 313k 12 ˅6 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.777s 24/29 305k 13 ^5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.823s 20/26 310k 14 ^8 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.867s 28/30 310k 15 ^1 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.953s 19/22 313k 16 ˅5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.982s 24/27 310k 17 ˅4 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.088s 23/24 309k 18 ˅11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.197s 19/25 312k 19 ^1 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.256s 24/25 308k 20 ˅1 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.334s 23/28 312k 21 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP23) +1.470s 24/25 316k 22 ^1 Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) +1.690s 23/26 308k 23 ˅11 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.819s 12/22 309k

Key:

^X Rider is X positions higher than Free Practice 1.

= Rider is same position as Free Practice 1.

˅X Rider is X positions lower than Free Practice 1.

* Rookie