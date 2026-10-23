Juara Dunia Balap Motor Speedway Romano Hummel Meninggal Dunia

Dunia olahraga motor tengah berduka menyusul kepergian tragis juara dunia FIM Speedway, Romano Hummel.

Kabar meninggalnya bintang balap lintasan asal Belanda tersebut dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis oleh FIM, badan pengatur balap sepeda motor.

Hummel dinobatkan sebagai juara dunia FIM Long Track pada tahun 2021 dan tampil gemilang, baik di ajang long track maupun grass track. Ia juga merupakan bagian dari tim Belanda yang meraih kemenangan dalam Kejuaraan Dunia Team Long Track 2023 - sebuah pencapaian yang kembali ia raih tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan, FIM menyampaikan: "Dengan rasa duka yang mendalam, FIM menerima kabar mengenai meninggalnya Romano Hummel, seorang pembalap long track dan grass track berbakat asal Belanda.

"Ia merupakan salah satu pembalap paling sukses dalam ajang Track Racing internasional, dengan torehan prestasi luar biasa, baik di tingkat Kejuaraan Eropa maupun Kejuaraan Dunia."



Bakat Romano muncul sejak dini: ia memenangkan FIM Youth Gold Trophy (125cc) pada tahun 2011 dan FIM Long Track Youth World Cup (250cc) pada tahun 2013, yang mengawali karier internasionalnya hingga menjadikannya salah satu tokoh terkemuka dalam ajang balap Long Track dan Grass Track.

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"Pada tahun 2016, Romano memenangkan gelar FIM Long Track of Nations pertamanya bersama tim nasional Belanda, dan pada tahun 2021 ia dinobatkan sebagai Juara Dunia FIM Long Track.

"Ia juga meraih gelar Juara Kejuaraan Grass Track Individu FIM Eropa sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2022, 2023, dan 2026 - terakhir pada tanggal 29 Agustus 2026 di Aduard, Belanda - di mana ia memenangkan setiap balapan di hadapan pendukung tuan rumah.

"Bakat, tekad, dan komitmen Romano membuatnya dihormati oleh komunitas Track Racing internasional. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di dunia olahraga sepeda motor, dan warisan olahraganya yang luar biasa akan terus dikenang."