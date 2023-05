Rossi Bukukan Podium Mobil Pertamanya di Brands Hatch

Itu adalah podium pertama sang legenda MotoGP di kejuaraan roda empat yang diikutinya tahun lalu, Valentino Rossi dan rekan setimnya Maxime Martin meraih finis di #46 BMW M4 GT3 untuk Team WRT.

Itu terjadi di balapan kedua dari dua balapan satu jam pada hari Minggu, bagian dari seri Piala Sprint.

Mattia Drudi dan Ricardo Feller memenangkan Race 2 untuk Tresor Orange di Audi #40 tetapi podium perdananya sudah cukup untuk membuat Rossi merayakannya di atas atap M4 GT3-nya.

Valentino Rossi and Maxime Martin ON THE PODIUM!!! pic.twitter.com/FbcbZ12ETv

Valentino Rossi crosses the line in runner-up spot and bags his first #FanatecGT Europe podium!#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/xiJmpN5rXr