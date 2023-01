Gardner Sindir KTM Lagi, Kendarai RC16 'seperti Binatang'

Remy Gardner, yang telah melakukan debutnya di WorldSBK pada bulan Desember, kembali berada trek Jerez untuk pengujian tes dua hari pada hari Rabu.

Tercepat ke-11 dalam tes yang melibatkan banyak pembalap unggulan, Gardner melakukan 80 lap karena kondisinya trek jauh lebih baik dibandingkan tes akhir tahun lalu.

"Ya itu menyenangkan! Sangat berbeda dengan yang biasa saya lakukan," tambah Gardner. “Ban baru yang menurut saya adalah hal terbesar saat ini dan hanya memahami seberapa besar kepercayaan yang diberikan ban depan dan seberapa besar dukungannya juga.

"Melakukan banyak putaran, sekitar 80 putaran yang gila tapi bagus untuk memahami apa yang saya butuhkan untuk beradaptasi dan berubah. Saya memiliki beberapa kebiasaan buruk dari tahun lalu yang saya coba hentikan."

Ketika disinggung lebih jauh soal apa yang harus dia ubah untuk membuka lebih banyak performa dari R1-nya, Gardner tidak ragu untuk menyindir KTM.

"Berkendara lebih mudah dan lebih lancar. Tahun lalu saya harus membalap seperti binatang setiap putaran dan setiap tikungan untuk melaju setengah cepat," papar pembalap Australia itu.

"Setelah satu tahun itu dan juga bannya juga sangat berbeda. Saya harus membiarkannya mengalir sedikit lagi."

Gardner diprediksi menjadi salah satu pesaing utama untuk penghargaan Independent Rider of the year dan Rookie of The Year dari kelas yang sangat kompetitif.

Untuk memuluskan jalannya, pembalap Australia itu perlu memaksimalkan salah satu kekuatan terbesarnya, yaitu pengereman.

Dan setelah seharian mengendarai R1, mantan juara Moto2 itu merasa perbedaan antara Superbike dan MotoGP tidak begitu besar dalam hal ini. Namun, banyak aspek lain yang terkait dengan menikung jadi pembeda.

"Pengereman agak mirip tapi itu semacam berbelok, mengerem jejak dan juga melepaskan rem," kata Gardner.

“Anda bisa mendorongnya begitu keras dan Anda bisa merasakan di mana itu. Terkadang rem karbon mengunci bahkan dI lintasan lurus.

"Garis yang berbeda juga dengan Yamaha karena ini adalah motor yang berbeda. Saya hanya mencoba bereksperimen dan menemukan arahnya."

Banyak pembalap yang pindah dari MotoGP atau kejuaraan lain yang belum menggunakan ban Pirelli, mengklaim bahwa memahami cara untuk membuka performa ban adalah kunci adaptasi di WorldSBK.

Namun terlepas dari waktunya yang terbatas dengan ban Pirelli, Gardner sejauh ini terkesan dengan kemampuannya: "Ini memberi Anda perasaan yang baik dan memberi Anda umpan balik yang baik saat ini. Saya perlu menemukan batasnya. Saat ini tidak apa-apa, tetapi kita harus naik lebih cepat.

“Kami memulai dengan sesuatu yang aneh pada set ban pertama dan motor bergetar saat saya melakukan pengereman. Kami memeriksa kembali motor yang berbeda, rem yang berbeda dan itu masih ada.

"Jadi kami mengganti ban dan kemudian hilang tetapi kami kehilangan bagian yang baik di pagi hari. Setelah itu tentang mengejar ketertinggalan dan kami membuat beberapa langkah bagus."