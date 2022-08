BREAKING: Albon Bertahan di Williams dengan Kontrak Multi-Tahun

Setelah menghabiskan musim lalu sebagai pembalap cadangan Red Bull, Alexander Albon kembali ke grid F1 bersama Williams tahun ini.

Meski dibekali paket yang kurang kompetitif, Albon tampil mengesankan selama musim F1 pertamanya bersama Williams. Oleh karena itu, perpanjangan kontraknya bersama skuat Grove tidak terlalu mengejutkan.

Pembalap berusia 26 tahun itu telah mencetak ketiga poin Williams sejauh musim ini dengan finis di urutan 10 di Australia dan kesembilan di Miami.

“Sangat menyenangkan untuk tetap bersama Williams Racing untuk 2023 dan saya berharap untuk melihat apa yang dapat kami capai sebagai tim di sisa musim ini dan tahun depan,” kata Albon.

"Tim berusaha keras untuk maju, dan saya benar-benar termotivasi untuk melanjutkan perjalanan ini dan lebih jauh mengembangkan pembelajaran kita bersama."

Albon mengumumkan kontrak barunya bersama Williams dengan cara unik, ia menggunakan template dari cuitan Oscar Piastri yang membuat gempar jagat F1 kemarin.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



let’s gooo @williamsracing pic.twitter.com/NNljcXOieE